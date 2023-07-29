قتل والدته ووضع ذراعيها وساقيها في ثلاجة وبقية جسدها في قمامة
ساعد وشم على صدر المرأة في تحديد أن الجثة تعود إلى امرأة في السبعينيات من العمر
اعترف رجل في منتصف الثلاثينات في بلجيكا بقتل والدته ووضع أجزاء من جسدها في ثلاجة عثر عليها في قناة بشرق البلاد، وفق ما أعلنت النيابة العامة الجمعة.
وعثر في الثلاجة على ذراعين وساقين، الثلاثاء في قناة قرب مدينة لييج، ما أدى إلى فتح تحقيق في جريمة قتل.
ثم اكتشف المحققون بقية جسد المرأة في حاوية قمامة ألقيت في نهر قريب.
وساعد وشم على صدر المرأة في تحديد أن الجثة تعود إلى امرأة في السبعينيات من العمر، وفق ما أوضحت ناطقة باسم النيابة العامة في لييج.
وأوقف ابنها المولود عام 1988 قبل فجر الخميس في فندق قريب من مطار بروكسل.
وأضافت الناطقة كاترين كولينيون أنه كان يستعد على ما يبدو للسفر إلى كوريا الجنوبية.
وتابعت أنه خلال استجوابه من قبل الشرطة "اعترف" الرجل بفعلته وأمر قاضي التحقيق بتوجيه الاتهام إليه واحتجازه.
وتشير عناصر التحقيق الأولي إلى أن الأم وابنها كانا يتشاجران باستمرار بعد عودته للعيش معها عقب جائحة كوفيد.
واعترف المشتبه به لأحد الأشخاص في محيطه بارتكابه جريمة قتل، وتشارك الأخير هذه المعلومات مع شخص آخر كان من أخطر الشرطة بها.
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