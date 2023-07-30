بلبلة بإندونيسيا.. حفروا بئراً بحثاً عن الذهب فغمرتهم المياه!

في اليوم الخامس من عملية إنقاذ فاشلة، أعلن مسؤول في خدمات الإنقاذ، الأحد، أنّ السلطات الإندونيسية تخشى أن 8 أشخاص محاصرين في منجم ذهب غير قانوني في جزيرة جاوا الإندونيسية، قد لقوا حتفهم.

الحكاية بدأت بينما كان عمّال المناجم يحفرون داخل بئر بعمق 60 متراً في قرية بانكورندانغ في جاوا الوسطى ليل الثلاثاء، عندما غمرت المياه المنجم فجأة.

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"نتوقع أسوأ الأخبار"

ونشر رجال الإنقاذ ماكينات لسحب المياه على مدار الساعة وعملوا بدون جدوى على محاولة إفراغ المنجم من المياه، غير أنّه كان لا يزال مغموراً بالمياه الأحد.

بدوره، أفاد سودارسا المسؤول المحلّي في فريق البحث والإنقاذ للصحافيين "نحن بالفعل في اليوم الخامس. نتوقع أسوأ الأخبار، مصرع الضحايا".

وأشار سودارسا إلى أن عمليات الإنقاذ ستستمر حتى الثلاثاء، على أمل العثور على جثث الضحايا.

مناجم غير مصرّح بها دون تدابير أمنية

يشار إلى أن المناجم غير المصرّح بها، والتي لا تطالها تدابير الأمن الأساسية، تعد شائعة في الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا والغني بالمعادن، حيث تتكرّر الحوادث.

وكانت السلطات قد خطّطت لنشر غواصين للعثور على عمال المناجم، لكن المسؤول عن المنقذين بريو برايودا أوتاما قال لوكالة فرانس برس "لم يكن ذلك ممكناً" لأنّ فتحة المنجم كانت ضيّقة للغاية.

واتهمت الشرطة، الجمعة، 4 أشخاص بتشغيل المنجم من دون تصريح.

في حين يواجه المشتبه بهم، ومن بينهم شخص ما زال طليقاً، حكماً بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة قدرها 100 مليار روبية (حوالي ستة ملايين يورو).

يذكر أنه في عام 2021، لقي 6 أشخاص مصرعهم في انهيار منجم ذهب غير قانوني في جزيرة سولاويزي.

كذلك، قُتل ما لا يقل عن 16 شخصاً قبل عامين عندما انهار منجم ذهب آخر غير قانوني في الجزيرة.

وقضى أيضا 11 من عمّال المناجم بعدما غمر انهيار أرضي منجم ذهب غير قانوني في مقاطعة جامبي في سومطرة.