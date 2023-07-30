فيديو يوثق جريمة وحشية في تركيا.. إطلاق رصاص من المسافة صفر

وثق مقطع فيديو عملية قتل بشعة لشخصين وإصابة ثالث في منطقة أسنيورت في اسطنبول التركية.

نقاش قبل إطلاق النار

فقد أظهرت كاميرات مراقبة اقتحام أربعة أشخاص محلًا تجاريًا ويطلقون النار على الأشخاص الثلاثة، بعد نقاش دار بينهم.

اسطنبول _اسنيورت الاعتداء محل للسوريين وقتل ٣ اشخاص pic.twitter.com/1c2GFj3GMY — بستان القلوب (@_7281409998353) July 30, 2023

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أسفرت الحادثة المروعة عن مقتل شابين عمرهما 24 عامًا و20 عامًا، وإصابة شاب بعمر 21 عامًا.

ووقعت الحادثة مساء السبت 29 تموز عند الساعة 23:30، في محل تجاري بشارع محمد عاكف إرسوي بأسنيورت، وبدأت بعدها قوات الشرطة البحث عن الأشخاص الأربعة الذين كانوا يستقلون سيارة سوداء.

القبض على أحد المتورطين

فيما ألقت الشرطة القبض على أحد المتورطين في الحادثة، وفق ما نقله موقع Internet Haber، اليوم الأحد 30 تموز.

وتداول مستخدمون على "تويتر" التسجيل المصور مرفقًا بعبارات مثل "الوحشية" و"ترهيب" و"قطاع طرق" و"تركيا غير آمنة".

اعتداءات متكررة

وتشهد مدينة اسطنبول حوادث قتل واعتداء متكررة، وفي 2022 شهدت اسطنبول 324 حادثة قتل، قُتل فيها 344 شخصًا، واعتقلت السلطات 793 شخصًا على صلة بهذه الحوادث، وفي عام 2021 وقعت 294 حادثة قتل في المدينة.