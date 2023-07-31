مشهد بشع.. هرب من الشرطة ليلفظ أنفاسه تحت عجلات سيارة

نشرت شرطة ولاية كولورادو الأميركية مقطع فيديو يوثق حادثة شهدتها الولاية قبل أشهر لشرطي حاول توقيف مشتبه به يتعاطى مخدر الحشيش.

أحد أكثر المقاطع المتداولة في الولايات المتحدة لشرطي من ولاية كولورادو يوقف مشتبه به يتعاطى حشيش فنزل من سيارته وهرب فلحقه الشرطي وأطلق المسدس الصاعق فسقط الشاب على الشارع وأتت سيارة مسرعة فصدمته ومات.



الحادثة وقعت قبل عدة أشهر ونشرت الشرطة المقطع مؤخراً.https://t.co/4lhZg4quL8 — إياد الحمود (@Eyaaaad) July 30, 2023

إلا أن المتهم تملكه الخوف ونزل من سيارته وفر مسرعاً تحت جنح الظلام، ليطارده الشرطي بالأعيرة النارية من مسدسه الصاعق محاولا اللحاق به.

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وخلال ركض الشاب الهارب جاءت سيارة مسرعة فدهسته ليفارق الحياة في الحال.

بحسب مقطع الفيديو فإن الحادثة وقعت في 18 فبراير الماضي.