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من الفيديو

مشهد بشع.. هرب من الشرطة ليلفظ أنفاسه تحت عجلات سيارة

دبي - العربية.نت
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نشرت شرطة ولاية كولورادو الأميركية مقطع فيديو يوثق حادثة شهدتها الولاية قبل أشهر لشرطي حاول توقيف مشتبه به يتعاطى مخدر الحشيش.

إلا أن المتهم تملكه الخوف ونزل من سيارته وفر مسرعاً تحت جنح الظلام، ليطارده الشرطي بالأعيرة النارية من مسدسه الصاعق محاولا اللحاق به.

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وخلال ركض الشاب الهارب جاءت سيارة مسرعة فدهسته ليفارق الحياة في الحال.

بحسب مقطع الفيديو فإن الحادثة وقعت في 18 فبراير الماضي.

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