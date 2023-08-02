فيديو مذهل.. دب يلوح بيديه للبشر كأنه يودعهم أو يطلب المعونة

ظهر دب في مقطع فيديو مذهل وهو يلوح بيديه للزوار والبشر، ليؤكد بذلك أنه يشعر بما حوله ويميز الناس ويستطيع أن يعبر لهم بنفس الطريقة التي يستخدمونها وهي التلويح بالأيدي من بعيد.

واللافت في الأمر أن الدب شوهد في حديقة حيوان صينية وهو يقوم بالتلويح بيديه، تماماً كالبشر، وهو ما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأنه عبارة عن بشر يرتدي ملابس الدب، فيما سارعت إدارة حديقة الحيوان إلى إصدار بيان نفت فيه أن يكون الدببة لديها هم بشر، فيما يبدو أن هذا الدب يتحرك بهذه الحركات لينفي ما جاء في البيان الرسمي.

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الدب وهو يلوح بيديه

وحصلت "العربية نت" على نسخة من مقطع الفيديو الذي يظهر فيه الدب وهو يلوح بيديه بشكل مذهل، تماماً كما يفعل الناس وهم يقومون بوداع بعضهم بعضاً.

وبحسب تقرير نشرته جريدة (Metro) البريطانية، واطلعت عليه "العربية نت" فإن الواقعة حدثت في حديقة حيوان هانغتشو، في مقاطعة تشجيانغ، حيث تنتشر الكثير من الشائعات عن سلوك الدببة هناك المشابه تماماً لسلوك البشر، وهو ما دفع السلطات القائمة على الحديقة الى إصدار بيان قالت فيه إن "الدببة ليسوا كالبشر"، إلا أن مقطع الفيديو الذي انتشر على شبكات التواصل يؤكد أن الدببة تواصل سلوكها "الشبيه بالبشر".

ويُظهر مقطع الفيديو إحدى الدببة الشمسية في حديقة الحيوان، وموطنها الأصلي ماليزيا، وهي تلوح للزوار، بطريقة يبدو فيها أنها تسخر من الإنكار السابق لإدارة الحديقة.

وكانت الشائعات قد عصفت بحديقة الحيوان الصينية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث ذهب بعض الناس إلى القول إن الدببة في هذه الحديقة ليسوا حقيقيين بسبب تصرفاتهم الشبيهة بحركات البشر.

وقالت آشلي مارشال من حديقة حيوان تشيستر في بريطانيا إن الحيوان "بالتأكيد دب حقيقي"، رغم أنها وافقت على أن هذه الدببة "تشبه إلى حد كبير الناس في بعض الأشياء".

وأضافت أن الطيات الموجودة على ظهر الدب، والتي ادعى كثير من الناس أنها تبدو وكأنها زي، كانت للمساعدة في حماية الدب من الحيوانات المفترسة، حيث يسمح الجلد الرخو للدب بالاستدارة والقتال إذا تعرض للهجوم.

ويبلغ حجم دب الشمس حجم الكلاب الكبيرة، حيث يبلغ ارتفاعها 1.3 متر (50 بوصة) على أرجلها الخلفية، مقارنةً بما يصل إلى 2.8 متر (9 أقدام) بالنسبة إلى الدببة.

واتُهمت حدائق حيوان صينية أخرى بمحاولة تمرير كلاب مصبوغة لتبدو وكأنها ذئاب أو قطط أفريقية، كما اتهمت الحمير برسم الحمير الوحشية.