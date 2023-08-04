اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
السفاح
جيمس بارنز

قتل زوجته وممرضة وأخريات.. فلوريدا تعدم "سفاحها"!

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أخيراً ارتاحت الولايات المتحدة من هذا الكابوس بعد أن نفذت السلطات الأميركية حكم الإعدام في سفاح اعترف بقتل زوجته وامرأة أخرى، بحقنة مميتة، الخميس، في ولاية فلوريدا، بحسب تقارير وسائل إعلام محلية.

حين ارتكب نائب رئيس أميركا جريمة قتل.. ونجا من العقاب الأخيرة حين ارتكب نائب رئيس أميركا جريمة قتل.. ونجا من العقاب

في التفاصيل، نفّذ الحكم في جيمس بارنز الرجل البالغ من العمر 61 عاماً، الذي لم يسع لوقف تنفيذ العقوبة في سجن فلوريدا وفق محطات تلفزيونية.

مادة اعلانية

"بانتظار تنفيذ الإعدام"

وكان بارنز يقضي حكما بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة قتل زوجته ليندا في 1997، عندما أقر باغتصاب وقتل الممرضة باتريشا ميلر، البالغة من العمر 41 عاما في 1988.

وحكم عليه بالإعدام في 2007 في جريمة قتل ميلر.

إلى ذلك، أجرى بارنز مقابلة في 2012 مع المخرج الألماني فيرنر هرتسوغ لمسلسل تلفزيوني بعنوان "بانتظار تنفيذ الإعدام"، وأقرّ بارتكاب جريمتي قتل أخريين لم توجه له الاتهامات فيهما.

وانتشرت تفاصيل جرائمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي وكالات الأخبار حتى جرت تسميته بـ"سفاح فلوريدا".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تصعيد باكستاني خطير ضد طالبان بعد تفجير التجمع الحزبي تصعيد باكستاني خطير ضد طالبان بعد تفجير التجمع الحزبي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط