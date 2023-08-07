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Cheeses on the shelves at a dairy farm stock photo
(تعبيرية)

سُحق تحت آلاف القوالب من الجبن.. نهاية مأساوية لمنتِج أجبان

سقطت قوالب ضخمة من الجبن من رف مكسور على منتج الأجبان ما تسبب في تأثير الدومينو وسقوط آلاف العجلات التي تزن كل منها حوالي 40 كيلوغراماً

العربية.نت
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قضى منتِج جبن إيطالي سحقاً مساء الأحد في لومبارديا (شمال) بعدما سقطت قوالب ضخمة من الجبن من رف مكسور عليه، ما تسبب في تأثير الدومينو وسقوط آلاف العجلات التي تزن كل منها حوالي 40 كيلوغراماً، وفق ما أفاد اليوم الاثنين عناصر إنقاذ.

جاكومو كياباريني
جاكومو كياباريني
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وقال أنطونيو دوسي مسؤول الإطفاء في مدينة بيرغامو لوكالة "فرانس برس": "اضطررنا لنقل الأجبان والرفوف بأيدينا. استغرق الأمر نحو 12 ساعة للعثور على" الضحية صباح الاثنين، مشيراً إلى مدى "تعقيد" العملية التي قاموا بها.

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وكان المستودع الواقع في بلدة رومانو دي لومبارديا الصغيرة جنوب بيرغامو يحتوي على 25 ألف قالب ضخم من الجبن مخزنة على أرفف معدنية يصل ارتفاعها إلى حوالي عشرة أمتار.

وسقط الآلاف منها ما تسبب في سحق مالك المؤسسة جاكومو كياباريني (74 عاماً) الذي كان يعمل داخل المستودع.

واستدعى المنقذين أفراد أسرة الضحية الذين شعروا بالقلق من الضجة التي أحدثها سقوط عجلات الجبن قرابة الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي الأحد.

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