هبط عليه أكثر من مليار دولار.. "مجهول" يفوز باليانصيب

تخيل ما يمكن أن تحقق بأكثر من مليار دولار يهبط عليك فجأة؟!
فقد حالف الحظ مواطناً بولاية فلوريدا الأميركية، حيث فاز بالجائزة الكبرى في اليانصيب والبالغة 1.58 مليار دولار ليل الثلاثاء، منهياً فترة من عدم الفوز بأي من أوراق اليانصيب امتدت لما يقرب من 4 أشهر.
31 سحباً متتالياً
في التفاصيل باع متجر بقالة على شاطئ نيبتون التذكرة الفائزة، وفق منظمي اليانصيب.
وقبل الفوز الكبير ليل الثلاثاء، جرى 31 سحباً متتالياً منذ آخر مرة فاز فيها أحدهم باليانصيب في 18 أبريل، لينمو مبلغ الجائزة بشكل مطرد لتصبح ثالث أكبر جائزة على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة، حسب أسوشييتد برس.
واحد من 303 ملايين
يشار إلى أنه يمكن للفائز، الذي لم تُحدد هويته، اختيار الحصول على حوالي 783 مليون دولار نقداً دفعة واحدة، أو استلام المبلغ الكامل مقسماً إلى مدفوعات سنوية على مدى 30 عاماً تزيد قيمتها بنسبة 5% سنوياً.
فيما يختار معظم الفائزين الحصول على الجائزة دفعة واحدة. وتخضع جميع المكاسب لضرائب الدخل، وفق فرانس برس.
الجدير بالذكر أن احتمالات الفوز بالجائزة الكبرى في "ميغا ميليينز" تبلغ واحداً من 303 ملايين، وهي نسبة أدنى بكثير من احتمال التعرض لصاعقة البالغ واحداً في المليون، بحسب بيانات الحكومة الأميركية.
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