اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
انتحار القفز من أعلى تعبيرية
انتحار القفز من أعلى ( تعبيرية)

بالأرقام.. ارتفاع قياسي لحالات الانتحار بأميركا في 2022

أكثر من نصف حالات الانتحار في الولايات المتحدة في 2022 تضمنت أسلحة نارية وفق الأرقام الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها

واشنطن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت بيانات حكومية أمس الخميس أن عدد من لقوا حتفهم جراء الانتحار وصل لمستوى غير مسبوق في الولايات المتحدة في عام 2022، إذ ارتفع وفقا للتقديرات إلى أكثر من 49 ألفا بزيادة 2.6% عن العام السابق.

ووفقا للأرقام الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن أكثر من نصف حالات الانتحار في الولايات المتحدة في 2022 تضمنت أسلحة نارية.

مادة اعلانية

وقال وزير الصحة الأميركي هافيير بيسيرا في بيان "يعتقد تسعة من كل عشرة أميركيين أن أميركا تواجه أزمة في الصحة العقلية".

والبيانات الجديدة المتعلقة بوفيات الانتحار التي نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض توضح السبب"، لافتاً إلى أن كثيرا من الناس ما زالوا يعتقدون أن طلب المساعدة علامة على الضعف".

ألقى بنفسه لإنقاذ ابنته وهو لا يجيد السباحة.. شاهد ماذا حدث؟ الأخيرة ألقى بنفسه لإنقاذ ابنته وهو لا يجيد السباحة.. شاهد ماذا حدث؟

ووصل معدل الانتحار لعام 2022 إلى 14.9 حالة وفاة لكل مئة ألف شخص، وهو ما يزيد بـ5% عن المستوى القياسي السابق الذي سُجل في 2018 وكان عند 14.2 حالة وفاة لكل مئة ألف شخص.

وذكر مركز السيطرة على الأمراض أن الوفيات الناجمة عن الانتحار ارتفعت من 48183 في 2021 إلى ما يقدر بنحو 49449 وفاة في 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الوحش الأسرع من الصوت.. الطائرة كونكورد تتحرر من قيدها لإعادة تجميلها الوحش الأسرع من الصوت.. الطائرة كونكورد تتحرر من قيدها لإعادة تجميلها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط