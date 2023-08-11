رجل يقتل زوجته السابقة ويبث الواقعة مباشرة على إنستغرام
الرجل قتل أيضاً شخصين خلال فراره من مسرح الجريمة التي وقعت في البوسنة.. قبل أن ينتحر
قتل رجل في البوسنة زوجته السابقة، في جريمة بثها على الهواء مباشرة على تطبيق إنستغرام. كما قتل شخصين آخرين أثناء الفرار قبل أن ينتحر، يوم الجمعة، وفقاً للشرطة ووسائل إعلام.
وأفاد بيان من الشرطة في بلدة توزلا الواقعة شمال شرقي البوسنة بأنه بخلاف القتلى الثلاثة، أصيب أيضاً ثلاثة أشخاص آخرين بجروح على يد الرجل قبل أن "ينتحر القاتل بعد العثور عليه وقبل القبض عليه".
لم تسهب الشرطة في تفاصيل حتى اللحظة.
الرجل، الذي حددت وسائل الإعلام البوسنية هويته باسم نرمين سليمانوفيتش من غراداكاتش، نشر أولاً مقطعاً مصوراً شديد الاضطراب على إنستغرام صباح الجمعة، وأخبر المشاهدين بأنهم سيرون جريمة قتل على الهواء مباشرة.
ثم عرض مقطعا له وهو يأخذ سلاحاً نارياً ويطلق رصاصة على جبين امرأة.
وسمعت أيضاً صرخة وبكاء طفل قريب منه في المقطع المصور.
وخلال بحث الشرطة، نشر المشتبه به مقطعاً مصوراً آخر على إنستغرام زعم فيه أنه أطلق النار على شخصين آخرين خلال الهرب.
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