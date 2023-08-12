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من داخل المسجد بعد انهيار السقف

أثناء صلاة الجمعة.. مسجد ينهار على المصلين ومقتل 7

وقعت الكارثة في شمال غرب نيجيريا وأدت أيضاً لإصابة 23 شخصاً آخرين

العربية.نت
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انهار جزء من مسجد بينما كان المئات بداخله يؤدون صلاة الجمعة، أمس، وقتل سبعة مصلين، حسبما ذكرت السلطات في ولاية كادونا بشمال غرب نيجيريا.

ويقع مسجد زاريا المركزي في زاريا، وهي واحدة من أكبر مدن شمال نيجيريا.

مسجد زاريا المركزي
مسجد زاريا المركزي
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وقالت وكالة إدارة الطوارئ الحكومية: "أصيب 23 شخصاً وتم نقلهم إلى المستشفى من قبل رجال إطفاء".

وقال مسؤولون في الدولة إن المسجد شيد في ثلاثينات القرن التاسع عشر.

وأظهرت مقاطع مصورة تم تسجيلها على ما يبدو في مكان الحادث فتحة واسعة حيث سقط جزء من السقف.

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ودفن الضحايا بعد إقامة صلاة الجنازة عليهم في المسجد.

وأمر حاكم كادونا أوبا ساني بإجراء تحقيق فوري في الكارثة ووعد بمساعدة المتضررين من "الحادث المفجع". وقال مكتبه إن فريقاً متقدماً موجود بالفعل في زاريا.

وتتكرر انهيارات المباني في نيجيريا، أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، حيث لا يتم تطبيق اللوائح بالشكل السليم وغالباً ما تكون مواد البناء دون المستوى المطلوب.

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