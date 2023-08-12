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FILE - In this photo released by Colombia's Armed Forces Press Office, soldiers and Indigenous men pose for a photo with the four children who were missing after surviving a deadly plane crash, in the Solano jungle, Caqueta state, Colombia, June 9, 2023. (Colombia's Armed Force Press Office via AP, File) Photo Details
الأطفال وقت العثور عليهم في الأدغال

أطفال الأمازون التائهون.. والد أصغريهما اعتدى جنسيا على أكبرهم

في يونيو، عثر على الأطفال الـ4 في الغابة الكولومبية بعد 40 يوماً من تحطم طائرة صغيرة كانوا يستقلونها ووفاة أمهم

العربية.نت
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أوقف مانويل رانوكي، والد اثنين من الأطفال الأربعة من السكان الأصليين الذين جرى إنقاذهم قبل شهرين من غابات الأمازون في كولومبيا، الجمعة بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على إحدى بنات زوجته.

وجرى تأكيد هذا التوقيف على الشبكات الاجتماعية من جانب الادعاء الذي لم يحدد التهم الموجهة إلى رانوكي، وهو رجل من شعب ويتوتو للسكان الأصليين يبلغ من العمر 47 عاماً.

مانويل رانوكي
مانويل رانوكي
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وقالت ناطقة باسم الادعاء لوكالة "فرانس برس": "ستُرسل معلومات كاملة عند محاكمته. نتوقع أن تعقد الجلسات السبت لكن الأمر يتوقف على القاضي".

في يونيو، عند العثور على الأطفال في الغابة الكولومبية بعد 40 يوماً من تحطم طائرة صغيرة كانوا يستقلونها، قال وليام كاسترو، حاكم قرية السكان الأصليين التي تقطنها العائلة، لتلفزيون "كاراكول" المحلي إنه "كانت هناك إشارات" إلى أن رانوكي اغتصب الابنة الكبرى.

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كما قدم الحاكم صورة لإصابات قيل إن ماغدالينا موكوتوي، والدة الأطفال، قد تعرضت لها بسبب رانوكي الذي نفى هذه الاتهامات.

واندلعت معركة بين جدّي الأطفال للأمّ ووالد الطفلين الأصغرين على الحق في حضانتهما. وبحسب شكوى الجد، فإن رانوكي كان يعنّف الأم التي توفيت في الحادث.

وقد غادر الأطفال الأربعة ليزلي (13 عاماً)، وسوليني (9 سنوات)، وتيان نورييل (5 سنوات) وكريستين (عام واحد) المستشفى منتصف الشهر الماضي، بعد تلقيهم العلاج لمدة شهر.

وبحسب ماريا فالينسيا، جدة الأطفال لأمّهم، أدلت ليزلي بشهادتها أخيراً أمام القضاء.

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