محمد صلاح لم يحرز كأس إفريقيا.. ساديو ماني يرد على مشجع

بطريقة طريفة، رد مهاجم نادي النصر السعودي، السنغالي ساديو ماني، على أحد المشجعين السعوديين الذي سأله عن رأيه في زميله السابق في ليفربول الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح، وذلك في ختام المباراة التي جمعت فريقي النصر والهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ففي حين كان ماني يحتفل بلقبه الأول مع ناديه الجديد، النصر، سأله أحد المشجعين مازحا عن صلاح.

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"لم يحرز كأس إفريقيا"

ليرد ماني بابتسامة، قائلا بالإنجليزية: "أنا لدي كأس أفريقيا، هو لم يحرز كأس أفريقيا".

جاءت تصريحات ماني لتؤكد أنه تفوق على صلاح في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، خاصة وأن إحراز السنغال للقبها الأول في تلك البطولة قد تم على حساب "منتخب الفراعنة" في النهائي الذي جمع الفريقين في فبراير من العام الماضي بالكاميرون.

النصر يتوج بالبطولة

إلى هذا، قاد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، فريقه النصر السعودي إلى لقبه الأول في بطولة الأندية العربية لكرة القدم، بفوزه في المباراة النهائية على غريمه التقليدي الهلال (2-1)، بعد التمديد على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالحيوية في الطائف.

وبدا أن الهلال في طريقه إلى لقبه الثالث في البطولة بعد أن تقدم عبر البرازيلي ميشايل في الدقيقة (51)، وإكمال النصر المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 71.

لكن رونالدو عادل الكفة في الدقيقة (74) ليقود المباراة إلى التمديد، حيث أحرز هدف الفوز عند الدقيقة (98) وحقق مع النصر لقبه الأول.