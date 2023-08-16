الملك تشارلز يرغب برؤية طفلي هاري وميغان بحفل عيد ميلاده الـ75
يذكر أنه آخر مرة سافر فيها الأمير هاري إلى المملكة المتحدة كانت بمناسبة تتويج والده، وغادر إلى الولايات المتحدة، بعد فترة وجيزة
قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الملك تشارلز الثالث يشتاق لرؤية حفيده آرتشي وحفيدته ليليبت، طفلي الأمير هاري وميغان ماركل، في عيد ميلاده يوم 14 نوفمبر.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها ونقلا عن كاتبة السيرة الملكية، أنجيلا ليفين، قولها أن"الملك تشارلز يريد أن يحضر أطفال هاري وميغان في عيد ميلاده.. إذا أراد هاري وميغان الاعتذار، فيمكنهما اتخاذ مثل هذا القرار".
وتعتقد ليفين أن "الملك تشارلز يرغب في حضور الأمير هاري وميغان للاحتفال بعيد ميلاده الخامس والسبعين في 14 نوفمبر"، كما توقعت أن "يتلقى كل من هاري وميغان دعوة، جنبا إلى جنب مع أطفالهما".
يذكر أنه آخر مرة سافر فيها الأمير هاري إلى المملكة المتحدة كانت بمناسبة تتويج والده، وغادر إلى الولايات المتحدة، بعد فترة وجيزة من انتهاء الحفل، متوجها مباشرة إلى مطار هيثرو، وعاد إلى مطار لوس أنجلوس الدولي في ذلك المساء.
وكانت العلاقات بين العائلة المالكة متوترة، كما حرم الملك تشارلز الثالث، نجله هاري، وزوجته ميغان ماركل، من منزل فروغمور الريفي في وندسور، عقب نشر المذكرات الفاضحة للأمير هاري بعنوان "سبير".
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