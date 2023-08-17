شاهد بريطانية عمرها 90 عاما تنفذ مغامرة لا تصدق بعيد ميلادها

رغم تقدمها فى العمر فإنها لم تخش الاحتفال بعيد ميلادها الـ 90 بمغامرة غريبة، فقد احتفلت العجوز البريطانية هيلارى أوكسلى بعيد ميلادها بالقفز المظلي من على ارتفاع 12 ألف قدم.
فقد أقدمت المغامرة بتنفيذ إحدى هواياتها بالقفز المظلي بصحبة حفيدتيها اللتين رتبتا لها هذه المفاجأة.
هدية عيد ميلادها
وأدت القفزة التي تم ترتيبها للجدة كهدية في عيد ميلادها من على ارتفاع 12 ألف قدم دون أي مشاكل.
ونقلت صحيفة ميرور البريطانية عن هيلارى قولها: "الإنسان يعيش مرة واحدة" فى إشارة إلى سعادتها بهذه المفاجأة وطريقة الاحتفال الاستثنائية بعيد ميلادها.
"سأكررها بعد 10 سنوات"
وأضافت: "التجربة جميلة.. فى بعض الأحيان عندما أذهب للتسوق أشعر بالتوتر أكثر من القيام بذلك"، مشيرة إلى أن "القفز كان رائعاً للغاية.. أنا سعيدة جداً.. أعتقد أنني سأكررها بعد 10 سنوات".
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحتفل بها الجدة بعيد ميلادها بالقفز المظلي فقبل 10 أعوام عندما كانت تحتفل بعيد ميلادها رقم 80 وفعلت الأمر نفسه ونفذت قفزاً مظلياً في الهواء بنجاح.
-
تطور مثير.. كلية خنزير "صامدة" بجسد رجل بعد شهر على زرعهافي تطور طبي مثير، أعلن فريق علمي أميركي الأربعاء أن كلية خنزير زُرعت في جسد إنسان بحالة موت دماغي تواصل العمل بعد 32 يوماً من زرعها، في أطول مدة تسجل ... صحة
-
كييف: وعدنا حلفاءنا ولن نستخدم أسلحة الغرب داخل روسياسنة ونصف مرت تقريباً على الحرب الروسية الأوكرانية، ولا تزال كييف متمسكة بموقفها الصارم بتحرير كافة أراضيها.فقد جدد وزير الخارجية الأوكراني، ديميتري ... العرب والعالم
-
دراسة تكشف: هذا ما يفقد المضادات الحيوية فعاليتها!مع تطور المزيد من البكتيريا المقاومة للأدوية المصممة للقضاء عليها، توصلت دراسة جديدة إلى أنه حتى المضاد الحيوي الجديد نسبيًا ليس محصنًا، إذ كشف ... صحة