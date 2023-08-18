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أغرب طريقة لسرقة ماكينة صراف آلي.. فيديو للجرافة تقتحم

دبي - العربية.نت
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في أغرب محاولة لسرقة ماكينة صراف آلي، نشرت شرطة ساسكس في بريطانيا، فيديو للمحاولة الفاشلة باستخدام جرافة.

فقد حاولت عصابة، الشهر الماضي، الاستيلاء على آلة الصراف الآلي الواقعة قرب أحد المتاجر في بارنهام، مستخدمة جرافة.

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جرافة في مكان ليس به أعطال

وقالت شرطة ساسكس إنها اشتبهت في الجرافة التي كانت متواجدة في مكان لا توجد فيه أي أعمال تتطلبها.

بحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رجال الشرطة، لحقوا بالجرافة التي اتجهت لأحد ماكينات الصراف الآلي، ووجهت لها ضربة قوية.

القبض على العصابة

وتمكن رجال الشرطة من إلقاء القبض على العصابة وبحوزتهم سيارة مسروقة.

ووجهت لهم تهمة التعدي على ممتلكات الغير بنية السرقة، والاستيلاء على سيارة دون موافقة مالكها.

واعترف أحدهم ويدعى سميث في محكمة لويس كراون، هذا الشهر، بمحاولة السطو، وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات.

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