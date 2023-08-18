أغرب طريقة لسرقة ماكينة صراف آلي.. فيديو للجرافة تقتحم

في أغرب محاولة لسرقة ماكينة صراف آلي، نشرت شرطة ساسكس في بريطانيا، فيديو للمحاولة الفاشلة باستخدام جرافة.
فقد حاولت عصابة، الشهر الماضي، الاستيلاء على آلة الصراف الآلي الواقعة قرب أحد المتاجر في بارنهام، مستخدمة جرافة.
🎶 Now this is a story all about how— Sussex Police (@sussex_police) August 17, 2023
A man drove a stolen JCB into town
He ram-raided a shop
And then ran somewhere
We’ll show you how he went on to have an absolute ‘mare... 🎶
Read the full story ➡️ https://t.co/ZgyF8CqKLW pic.twitter.com/naw6LOZ87Q
جرافة في مكان ليس به أعطال
وقالت شرطة ساسكس إنها اشتبهت في الجرافة التي كانت متواجدة في مكان لا توجد فيه أي أعمال تتطلبها.
بحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رجال الشرطة، لحقوا بالجرافة التي اتجهت لأحد ماكينات الصراف الآلي، ووجهت لها ضربة قوية.
القبض على العصابة
وتمكن رجال الشرطة من إلقاء القبض على العصابة وبحوزتهم سيارة مسروقة.
ووجهت لهم تهمة التعدي على ممتلكات الغير بنية السرقة، والاستيلاء على سيارة دون موافقة مالكها.
واعترف أحدهم ويدعى سميث في محكمة لويس كراون، هذا الشهر، بمحاولة السطو، وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات.
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