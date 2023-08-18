حقنت رضعاً بالهواء وكتبت أنا شريرة.. أتذكرون سفاحة الصغار؟

بعد أن صعقت قصتها الملايين حول العالم قبل سنوات، تحولت لوسي ليتبي إلى أسواء ممرضة في تاريخ بريطانيا الحديث.

فقد قتلت العديد من الأطفال الرضع الحديثي الولادة على مدى سنوات، وسعت إلى قتل المزيد أيضا بطرق لا تخطر على بال.

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أما الجديد اليوم فإدانتها بقتل سبعة أطفال حديثي الولادة ومحاولة قتل ستة آخرين في وحدة للرعاية بمستشفى في شمال غرب إنجلترا كانت تعمل به.

طرق لا تخطر على بال

وأدينت لوسي البالغة من العمر (33 عاما)، والتي بدأت مذكرة كتبتها سابقا بعبارة "أنا شريرة"، بقتل خمسة أولاد وبنتين في مستشفى كونتيسة تشيستر، ومهاجمة أطفال آخرين من حديثي الولادة أثناء عملها في الغالب خلال نوبات ليلية في عامي 2015 و2016.

كما سممت بعض ضحاياها من الرضع عن طريق حقنهم بالإنسولين، وفق ما كشف المدعون لهيئة المحلفين اليوم الجمعة.

أما البعض الآخر فقتلتهم عن طريق حقن الهواء أو بدس الحليب بالقوة في أفواههم.

كما هاجمت بعض ضحاياها عدة مرات قبل وفاتهم. وكان ضمن من هاجمتهم توأمان قتلتهما معا.

كذلك حاولت قتل طفلة ثلاث مرات قبل أن تنجح أخيرا في المحاولة الرابعة، وفق ما نقلت رويترز.

من جهتها، قالت باسكال جونز كبيرة المدعين العموميين في دائرة الادعاء الملكية "عُهد إلى لوسي ليتبي بحماية بعض الأطفال المساكين.. لكن من يعملون معها لم يعرفوا أن بينهم قاتلة".

كما أضافت أنها "بذلت قصارى جهدها لإخفاء جرائمها، من خلال تغيير الطرق التي تكرر بها إيذاء الأطفال الذين عُهد إليها برعايتهم".

قتلتهم عمدا

وكانت تلك الممرضة القاتلة أقرت في الملاحظات المكتوبة بخط اليد، التي عثر عليها ضباط شرطة كانوا يفتشون منزلها بعد القبض عليها، "قتلتهم عمدا لأنني لا أتمتع بالقدر الكافي من الطيبة لرعايتهم... أنا شريرة بشعة... أنا شريرة وفعلت هذا".

يشار إلى أن الحكم النهائي على ليتبي سيصدر يوم الاثنين المقبل، فيما تواجه عقوبة سجن طويلة جدا قد تصل إلى المؤبد!