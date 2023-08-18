ذئب أم كلب أم تشوباكابرا؟ حيوان غريب يحيّر سكان تكساس

حيوان غريب الشكل حيّر سكان ولاية أميركية. فقد طلبت سيدة من تكساس المساعدة في التعرف على حيوان غامض، التقطته كاميرا بالحي الذي تعيش فيه.

وقالت تينا كاليغ إنها صورت حيواناً غريب الشكل من منزلها في قرية هيل كانتري، وفق "نيويورك بوست".

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كان يأكل ثمار التوت

كما أضافت لقناة "KENS" المحلية، أنها كانت داخل منزلها لدى سماعها صوتاً غريباً في الحديقة، مردفة: "كان الحيوان الغريب يأكل ثمار التوت المتساقطة من الأشجار".

وبعد نشر صور الحيوان، توقع البعض أنه "تشوباكابرا"، وهو مخلوق أسطوري في التراث الشعبي لأجزاء من الأميركيين، وسجلت أول مشاهدة مزعومة له في بورتو ريكو.

فيما رأى آخرون، حسب كاليغ، أن الحيوان فصيلة غير معروفة تمزج بين الذئب والكلب.

جرب أو مشكلات جلدية أخرى

غير أن المسؤولين بقرية هيل كانتري تواصلوا مع هيئة حماية الحياة البرية في تكساس للمساعدة على معرفة نوع الحيوان.

من جهتها توقعت الاختصاصية في الثدييات بحديقة حيوان سان أنطونيو، راشيل مالستاف، أن يكون الحيوان ذئباً أو كلباً مصاباً بالجرب أو بمشكلات جلدية أخرى.