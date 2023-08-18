شاهد رجلا يغافل شرطة باريس.. ويقفز من فوق برج إيفل!

ألقت شرطة باريس القبض على رجل غافل رجال الشرطة، وصعد قرب قمة برج إيفل وقفز من فوقه بمظلة أمس الخميس.

تسلق البرج

وقالت مصادر بالشرطة، إن رجلا تسلق عمودا من البرج الأشهر، الخميس، قبل أن يقفز باستخدام مظلة، بحسب ما نقلت قناة "بي إف إم تي في".

🇫🇷🪂 A man jumped from near the top of Paris's #EiffelTower, opened a parachute and performed a few loops on his way down.



The incident and others have raised questions about security at the landmark tourist attraction 👇 pic.twitter.com/G10Wr00n3D — FRANCE 24 English (@France24_en) August 18, 2023

مادة اعلانية

"غافل الأمن"

وقالت الهيئة التي تدير برج العاصمة الفرنسية، إن "الأمن اكتشف الرجل في أقل من دقيقة بعد دخوله الموقع، لكن محاولات ثنيه عن القفز باءت بالفشل".

وبحسب "بي إف إم تي في"، فقد هبط الرجل على سطح مركز رياضي قريب من إيفل، قبل أن تعتقله الشرطة، مبينة أن افتتاح البرج "تأخر قليلا صباح الخميس" بسبب الحادث.

حادثة أخرى

وهذه ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها برج إيفل عناوين الأخبار هذا الأسبوع، فالاثنين، أمضى اثنان من السياح الأميركيين الليلة في البرج بعد أن "زعما أنهما علقا هناك بسبب الإفراط باستهلاك الكحول"، وفقا لـ SETE.

ودانت شركة إدارة برج إيفل حادثة الخميس في بيانها، مستنكرة "هذا النوع من التصرفات غير المسؤولة، التي تعرض أولئك الذين يعملون على هيكل البرج أو تحته للخطر".