رحلة تحولت لكارثة.. أردني يضحي بحياته لإنقاذ ابنه من الغرق
في قصة مؤثرة، ضحى مواطن أردني بحياته لينقذ ابنه من الموت.
في التفاصيل التي حصلت عليها "العربية.نت"، توفي نضال حمد الحمران، في سلطنة عُمان، اليوم السبت، غرقاً في مدينة صلالة، بعد أن خرج مع مجموعة من رفاقه في رحلة صيد اصطحب فيها نجله الصغير حمد.
كسر في يده
فخلال تواجده فوق صخرة قريبة من البحر، انزلقت قدم حمد، البالغ 13 عاماً، ليسقط بعدها في الماء، وسط أمواج متوسطة كانت في المنطقة.
فما كان من والده إلا أن قفز فوراً إلى المياه وسبح لمسافة ليست بالقصيرة ورفع نجله من الماء إلى اليابسة.
لكن كسراً في يده منعه من العوم جيداً فغرق في مياه البحر وفقد حياته.
إلى ذلك كشف أحد زملاء الراحل أن أهله قرروا دفنه في صلالة بسلطنة عُمان، وسيتم فتح بيت عزاء له بالأردن.
فيما نعى النادي الاجتماعي للجالية الأردنية فرع محافظة ظفار في سلطنة عُمان وفاة نضال حمد الحمران.
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