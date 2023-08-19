فيديو مذهل لقردة تنقذ أحدها من أنياب فهد.. ويلوذ بالفرار مهزوماً

في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع خلال الأيام الماضية يوثق الصراع على البقاء في الحياة البرية، تمكن أحد زوار حديقة "كروغر" الوطنية في جنوب إفريقيا، توثيق فيديو نادر، لمواجهة بين فهد ومجموعة من القردة.

حاول افتراس أحدها

فبعدما اقترب فهد من مجموعة من القردة وحاول افتراس أحدها إلا أن باقي القردة تجمعوا حول الفهد وظلوا يهاجمونه بشراسة حتى انتهت المعركة في النهاية بانتصار "جماعة القردة" ليفر الفهد صفر الأنياب.

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من جهته، علق صاحب الفيديو الذي يدعى ريكي دا فونسيكا، قائلا: "فوجئنا برؤية فهد يسير على مهل على جانب الطريق، وكانت مجموعة من قردة البابون تلعب على مقربة منه".

عضوه حتى لاذ بالفرار

وأضاف "بدأ الفهد واثقا من نفسه في البداية، وكان متواجدا بين الأعشاب على جانب الطريق.. ومع اقتراب الفهد من البابون، قفز من العشب في محاولة للقبض على أحد القردة".

إلا أن قردة البابون اندفعت بسرعة لإنقاذ القرد الذي هاجمه الفهد، وتقوم بمحاصرته، وعضه بقوة في مناطق مختلفة من جسده، حتى فر من القردة في مشهد مذهل حقق ملايين المشاهدات على مواقع التواصل.