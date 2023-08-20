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السمكة

بسبب سمكة.. انقطاع التيار الكهربائي في نيوجيرسي الأميركية

دبي - العربية.نت
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أعلن مسؤولون إن انقطاع التيار الكهربائي عن جزء كبير من بلدة سايرفيل بولاية نيوجيرسي قبل أسبوع كان بسبب مجرم غير متوقع وهو سمكة أسقطها فيما يبدو طائر على محول.

وقالت شرطة سايرفيل إن عمال شركة نيوجيرسي المركزية للطاقة والضوء الذين كانوا يعملون على استعادة التيار الكهربائي في 12 أغسطس/ آب، وجدوا سمكة على المحول.

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كما قالت الشرطة في منشور طريف على صفحتها على فيسبوك: "نحن نخمن أن طائرا أسقطها وهو يحلق فوقنا".

وأضافت أن المشتبه به "شوهد آخر مرة وهو يطير جنوبا"، وحثت القراء على عدم محاولة القبض عليه لأنه "على الرغم من أنه لا يعتقد أنه مسلح، إلا أنه لا يزال خطيرا للغاية".

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