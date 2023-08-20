بعد حادث سيارة بسيط.. شاهد ماذا فعل شاب تركي مع سائح كويتي

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة هجوم شاب تركي علي شاب كويتي بعد اصطدامه بسيارته بشكل بسيط.

وأظهر مقطع الفيديو، "توقف الشاب التركي أمام سيارة الشاب الكويتي وهو غاضب بشدة مما حدث لسيارته، وقام بكسر المرآة الجانبية بقبضة يده، مما دعي الشاب الكويتي إلى تصوير فيديو يوثق الواقعة".

بعد احتكاك بسيط بين سيارتين في شارع بـ #إسطنبول.. سائح كويتي يوثق لحظات هجوم شابين تركيين عليه بألفاظ نابية وكسر المرآة الجانبية لمركبته ومحاولة إخراجه بالقوة للاعتداء عليه #تركيا #العربية pic.twitter.com/kfKbAgajGS — العربية (@AlArabiya) August 20, 2023

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وقال الشاب الكويتي في الفيديو: "صورهم وهم يتهجمون علينا، أصرخ مو مشكلة، الشرطة تيجي الآن ونتفاهم معكم".

وأثار فيديو الهجوم على الشاب الكويتي حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكروا طريق الحديث مع الشاب الكويتي.