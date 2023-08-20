اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
لقطة من الفيديو تظهر الشاب التركي يسب ويتوعد الشاب الكويتي

بعد حادث سيارة بسيط.. شاهد ماذا فعل شاب تركي مع سائح كويتي

وأظهر مقطع الفيديو "توقف الشاب التركي أمام سيارة الشاب الكويتي وهو غاضب بشدة مما حدث لسيارته، وقام بكسر المرآة الجانبية بقبضة يده، مما دعي الشاب الكويتي إلى تصوير فيديو يوثق الواقعة"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة هجوم شاب تركي علي شاب كويتي بعد اصطدامه بسيارته بشكل بسيط.

وأظهر مقطع الفيديو، "توقف الشاب التركي أمام سيارة الشاب الكويتي وهو غاضب بشدة مما حدث لسيارته، وقام بكسر المرآة الجانبية بقبضة يده، مما دعي الشاب الكويتي إلى تصوير فيديو يوثق الواقعة".

مادة اعلانية

وقال الشاب الكويتي في الفيديو: "صورهم وهم يتهجمون علينا، أصرخ مو مشكلة، الشرطة تيجي الآن ونتفاهم معكم".

وأثار فيديو الهجوم على الشاب الكويتي حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكروا طريق الحديث مع الشاب الكويتي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رسالة أوكرانية إلى بوتين عبر "روستوف" رسالة أوكرانية إلى بوتين عبر "روستوف"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط