فروا من الفيضانات فالتهمتهم النيران.. نهاية مأساوية لـ7 أطفال
الحريق وقع في مخيم في بلدة كاليهي بشرق الكونغو يأوي مئات الأسر النازحة بسبب فيضانات مايو الماضي
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال توماس باكينجا، المسؤول المحلي في بلدة كاليهي بشرق الكونغو، لوكالة "رويترز" إن سبعة أطفال على الأقل لقوا حتفهم في البلدة أمس السبت جراء اندلاع حريق في مخيم إيواء للنازحين جراء الفيضانات.
وتعيش مئات الأسر في أكواخ بدائية بالمخيم الواقع في كاليهي منذ مايو الماضي حين دمرت فيضانات منازلهم في قريتي بوشوشو ونياموكوبي بإقليم ساوث كيفو.
مادة اعلانية
وقال باكينجا لـ"رويترز" إن أعمار الأطفال قتلى الحريق تتراوح بين عام وخمسة أعوام وإن أربعة من الكبار نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة.
وأدى هذا الحادث إلى تفاقم مآسي مجتمع لا يزال حزيناً على فقدان ما لا يقل عن 460 شخصاً في الفيضانات. وإجمالاً تضرر ما يقرب من تسعة آلاف شخص من الفيضانات الجارفة التي أدت إلى تدمير مبان وطرق.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
إسبانيا تهزم إنجلترا وتتوج بمونديال السيداتتوج المنتخب الإسباني بلقب بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات بفوزه الثمين 1 - صفر على نظيره الإنجليزي يوم الأحد في المباراة النهائية للبطولة، ... رياضة عالمية
-
الهلال.. الاستقبال الأضخم في مسيرة نيمارشهد النجم البرازيلي نيمار جونيور مساء السبت الاستقبال الجماهيري الأضخم في مسيرته بالعاصمة السعودية الرياض على ملعب الملك فهد الدولي، مقارنة بالحفلين ... رياضة
-
برنامج الأغذية العالمي يقلص مساعداته باليمن بسبب نقص التمويلأكد البرنامج حاجته إلى مبلغ 1.05 مليار دولار خلال الستة الأشهر القادمة لدعم عملياته الإنسانية في اليمن، قائلاً إنه لم يتم تأمين سوى 28% فقط من هذه الموارد المطلوبة حتى الآن اليمن
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية