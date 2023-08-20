"إن لم تستطع التغلب عليه فلتأكله".. إيطاليا تواجه غزو السلطعون

يكافح الإيطاليون غزو سرطان البحر الأزرق المفترس "السلطعون" بسلوك يعود إلى قرون، ويمكن اختصار فلسفته بـ"إن لم تستطع التغلب عليه فلتأكله".

دق الصيادون وجماعات الضغط ودعاة حماية البيئة ناقوس الخطر بشأن مخاطر الزيادة الصيفية في أعداد الأنواع سريعة التكاثر من السلطعون في إيطاليا.

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ويلتهم السلطعون كميات هائلة من ثعابين الماء والمحار وبلح البحر، ويعيث فساداً في شباك الصيد.







السلطعون عالقاً بشباك أحد الصيادين في إيطاليا السلطعون عالقاً بشباك أحد الصيادين في إيطاليا صياد إيطالي يمسك بسلطعون صياد إيطالي يمسك بسلطعون

يذكر أن إيطاليا تُعد أكبر منتج للمحار في أوروبا وثالث أكبر منتج في العالم بعد الصين وكوريا الجنوبية، وفقاً لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة لعام 2021.

لكن السلطعون وضع منتجي ثمار البحر الإيطاليين في أزمة. وتشير تقديرات منظمة صناعة الصيد "فيديراغريبيسكا" إلى أن أكثر من 50% من إنتاج المحار في إيطاليا هذا العام قد تضرر.

وخصصت الحكومة الإيطالية 2.9 مليون يورو (3.1 مليون دولار) لمحاربة الغزو المدمر، لكن المشكلة الآن تتعلق أيضاً بأنواع أخرى من مزارع الأسماك في مناطق مختلفة من إيطاليا.

بيد أن السلطعون موجود هنا ليبقى، لذا فإن جماعة ضغط وجمعيات صيد تقف وراء سلسلة من الفعاليات المقررة هذا الصيف لمحاولة تقديم عنصر جديد إلى الأطباق الإيطالية، كالسلطعون المشوي أو معكرونة اللنغويني مع السلطعون بصلصة الطماطم الحارة.





طاهٍ إيطالي يعد طبقاً مع السلطعون طاهٍ إيطالي يعد طبقاً مع السلطعون صندوق من السلطعون الذي تم اصطياده في إيطاليا