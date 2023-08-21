الصورة الأخيرة.. وفاة طفل بعد لعبه بهذا المسحوق القاتل

لقي طفل برازيلي حتفه بشكل مأساوي، بسبب لعبه بمسحوق حجارة كلسية كان متراكماً على جانب أحد الطرق في منطقة بارانا.

والتقطت العائلة صورة للطفل آرثر البالغ من العمر 7 سنوات مع كومة المسحوق الأبيض الناعم التي صادفها وهو يلعب على جانب الطريق.

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وتدحرج الطفل على المسحوق ولعب به كما يلعب عادةً بالرمال على الشاطئ، بينما لم يستشعر والداه الخطر الداهم.

ولم تمر سوى دقائق حتى بدأ آرثر يشعر بالسوء فنقله والداه إلى المستشفى، لكن الأطباء فشلوا بإنقاذ حياته.

وتبين لاحقاً أن هذه الكومة من المسحوق القاتل التي رمتها إحدى شركات البناء على جانب الطريق هي في الواقع مسحوق من بقايا الحجر الجيري أو الكلسي.

وتسبب هذه المادة بتهيج الجلد والعينين في حالات الاتصال المباشر، كما أنها خطيرة بشكل خاص عند استنشاقها. وهذا ما حصل مع آرثر الذي استنشق كمية كبيرة من هذا المسحوق خلال لعبه لبضع دقائق به.

يذكر أنه في حال استنشاق شخص لغبار الحجر الجيري وظهور أعراض التسمم عليه، فيجب أن يخضع فوراً للتنفس الاصطناعي أو يتلقى الأكسجين والرعاية الطبية.