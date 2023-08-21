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من هي زوجة الرجل الحقيقية؟
خدع بصرية

العب دور المحقق.. وتعرف على زوجة الرجل الحقيقية بـ10 ثوان فقط!

مهمتك أن تلعب دور المحقق لثوان معدودة وتحاول التوصل للزوجة الحقيقية للرجل

العربية.نت
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هل تحب ألعاب الدماغ والخدع البصرية والألغاز؟ يمكن للألغاز المحفزة للدماغ أن تختبر مهاراتك في التفكير وحل المشكلات. كما أن حلها بانتظام يساعد في تعزيز وتحسين قوة تركيزك.

وفي الخدعة البصرية التي اخترناها اليوم، نقلاً عن "إنترتينمنت تايمز" Entertainment Times، يمكنك أن ترى رجلاً يتم جذب ذراعيه من اليسار واليمين بواسطة امرأتين توأم متطابق. وكلتاهما تدعي أنها زوجته الحقيقية.

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والآن مهمتك أن تلعب دور المحقق لثوان معدودة وتحاول التوصل للزوجة الحقيقية للرجل. والتحدي هو أن تصل للحل خلال 10 ثوان فقط.

انظر جيداً إلى الصورة وحاول الوصول إلى الحل
انظر جيداً إلى الصورة وحاول الوصول إلى الحل

فانظر إلى الصورة بعناية وحاول الوصول للحل، والآن بدأ العد التنازلي.

أتحتاج للمساعدة؟ انظر إلى الصورة المعلقة على الحائط من الخلف. فقد تصل للجواب.

انتهى الوقت!

فإذا نظرت عن كثب إلى الصورة على الحائط أعلاه، فإن الزوجة الحقيقية للرجل تقف إلى يسار الرجل وتجذبه من ذراعه الأيسر، ولديها وشم على الجانب الأيسر من رقبتها. هذا يعني أن الزوجة الحقيقية للرجل هي التي لديها وشم على الجانب الأيسر من الرقبة. كما هو موضح في الصورة أدناه:

المرأة إلى يسار الرجل هي زوجته الحقيقية
المرأة إلى يسار الرجل هي زوجته الحقيقية

والآن أخبرنا عزيزي القارئ.. هل توصلت لحل هذه الخدعة البصرية بسهولة؟ وكم استغرقت من الوقت؟

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