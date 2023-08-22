صورتها أشعلت زوبعة.. شاهد الزرافة الوحيدة في العالم بلا نقط

من منا قد يتخيل زرافة بلا مظهرها المرقط، الذي رافق مخيلتنا منذ الصغر. إلا أن الساعات الماضية قلبت كل تلك المسلمات رأساً على عقب.

A zoo in Tennessee says it has welcomed a rare spotless giraffe. Brights Zoo is holding a contest to name the baby 🦒 pic.twitter.com/1H9LvATHFx — CBS News (@CBSNews) August 21, 2023

ففي واحد من أندر المشاهد على الإطلاق في عالم الحيوان، ولدت زرافة فريدة من نوعها في حديقة الحيوانات بولاية تينيسي الأميركية.

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وأبصرت تلك الزرافة الصغيرة النور في 31 يوليو، إنما دون "نقاطها الشهيرة" بل بلون بني موحد.

فقد كسرت قاعدة "المظهر المرقط" الذي تشتهر به الزرافات عامة، بالإضافة إلى أعناقها الطويلة بشكل استثنائي.

فيما أعلنت حديقة حيوان برايتس أن الزرافة يبلغ طولها 6 أقدام، ولا تزال تحت رعاية والدتها وموظفي الحديقة.

فريدة من نوعها

إلا أنها رجحت أن تكون فريدة من نوعها، نظرًا لأن الزرافات نادرًا ما تولد بلا "مظهرها المرقط هذا"!

يشار إلى أن "بقع الزرافات تلك" غالباً ما تعمل في المقام الأول كشكل من أشكال التمويه، من اجل حمايتها من "الأعداء" والحيوانات المفترسة.

لكن زرافتنا هذه لا يبدو أنها تحتاج إلى التمويه، كونها تعيش في الـ"zoo"، فما رأيكم بها، وهل أعجبكم مظهرها الفريد من نوعه عالميا؟

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