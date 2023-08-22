يتأرجحون في الفضاء.. شاهد أطفالاً عالقين بعربة "تلفريك"

في مشهد يخطف الأنفاس، عَلِق ثمانية أشخاص بينهم ستة أطفال داخل عربة تلفريك في منطقة جبلية نائية في شمال غربي باكستان، على ما أفادت مصادر رسمية.
وقد انتشرت مقاطع مصورة للمقصورة العالقة بالصغار تتأرجح في الفضاء، معلقة بين الأرض والسماء.
Battagram, Pakistan: 6 children are among 8 people trapped inside a cable car dangling over a deep Pakistan valley. The chairlift is "stuck at a height of about 900 ft" (275 metres) due to a breakage in one of its cables. pic.twitter.com/Md806c8RMa— Sandeep Panwar (@tweet_sandeep) August 22, 2023
في الطريق للمدرسة
وفي التفاصيل، كان الأطفال يستخدمون التلفريك للوصول إلى المدرسة عندما علق على ارتفاع حوالي 365 متراً نتيجة توقّف أحد الكابلات عن العمل.
وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، قال عبد الباسط خان، وهو مسؤول بارز في خدمات الطوارئ في إقليم خيبر بختونخوا، إنّ "التلفريك معلق بكابل"، مضيفاً "علق في داخله ما لا يقل عن ثمانية ركاب معظمهم من التلاميذ".
فيما أوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، في بيان، أنّ ستة أطفال وشخصين بالغين عالقون في مقصورة التلفريك، مشيرةً إلى أنّ الجيش أصدر أمراً بإنقاذهم.
كما أشار سيد حماد حيدر، وهو مسؤول بارز آخر في الإقليم إلى أن المسؤولين المحليين "طلبوا من الحكومة الإقليمية تزويدهم بمروحية لأنّ عملية الإنقاذ غير ممكنة من دونها".
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