القبلة المتفجرة تفتح النار على رئيس اتحاد إسبانيا للكرة.. "استقل"

"قبلة" فتحت النار على رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس.

فبعد تقبيله اللاعبة جينيفر هيرموسو على الفم، عقب نهائي كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، الأحد، انتشرت دعوات لاستقالة روبياليس.

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وعبّر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من الواقعة، حيث قال أحدهم إن "هذا النوع من التصرفات نحو لاعبة منتخب إسبانيا، جينيفر هيرموسو، هو أمر لا يمكن التسامح معه. على السيد روبياليس أن يتقدم باستقالته.. فما حدث أمر مخزٍ"، وفق موقع "كووورة" المختص بأخبار الرياضة.

تفاصيل الواقعة

حدثت الواقعة عندما كان روبياليس يوزع الميداليات الذهبية على المنتخب الإسباني بكأس العالم للسيدات عقب الانتصار (1-0) على إنجلترا في أستراليا.

فعانق جميع لاعبات المنتخب، لكنه قام بتقبيل هيرموسو على الفم بعد معانقتها وتقبيل خدها.

Bij het uitreiken van de gouden WK-medailles kust de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales speelster Jenifer Hermoso op de mond. Een zoen die in Spanje tot verontwaardigde reacties lijdt.



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استنكرت.. ثم "تراجعت"

وفي البداية قالت هيرموسو إنها لم تحب هذا التصرف. غير أنها بعد ذلك قللت من الواقعة خلال بيان أرسله الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى وكالة الأنباء الإسبانية.

فأفادت اللاعبة في البيان: "كانت لفتة متبادلة بشكل تلقائي تماماً بداعي الفرحة الكبيرة بالفوز بكأس العالم، أرتبط بعلاقة قوية بالرئيس وسلوكه معنا جميعاً يستحق 10 من 10، وهذا تصرف طبيعي نتيجة للمودة والامتنان".

فيما اعتذر روبياليس قائلاً: "بالتأكيد ارتكبت خطأ وعليّ الإقرار بذلك. حصل ذلك دون أية نية سيئة، في لحظة فرح كبيرة. هنا نراها (القبلة) طبيعية، لكن في الخارج أحدثت فوضى، لا خيار لدي سوى الاعتذار والتعلم من ذلك... وعند تمثيل الاتحاد أن أكون أكثر انتباهاً"، منتقداً الضجة التي أحدثها هذا الأمر.

وابل من الانتقادات

يشار إلى أن روبياليس تعرض لوابل من الانتقادات من وزراء ومسؤولين في الحكومة المحلية.

فقد شددت وزيرة المساواة إيرين مونتيرو، عبر منصة "إكس" على أن "هذا شكل من أشكال الاعتداء الجنسي الذي نعاني منه نحن السيدات في كل يوم... ولا يفترض أن نقوم بتطبيعه".

بدورها أكدت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية إيون بيلارا عبر "إكس": نحن جميعاً نفكر: لو أن هذا الفعل قد تم أمام إسبانيا بأكملها، فما الذي يحدث في الخفاء؟ العنف الجنسي ضد المرأة يجب أن ينتهي".