كوارث طبيعية
انهيار أرضي هائل في الهند ومخاوف من حصار أشخاص تحت الأنقاض
أسفرت الانهيارات الأرضية في هيماتشال براديش عن مقتل أكثر من 50 شخصا في وقت سابق من الشهر الجاري
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أفادت وسائل إعلام محلية بأن انهيارا أرضيا هائلا وقع في ولاية هيماتشال براديش الهندية، اليوم الخميس ويعتقد أن عدة أشخاص علقوا تحت الأنقاض.
وعرضت قنوات تلفزيونية صورا لعدة مبان على أحد التلال وهي تنهار مع سقوط أشجار وركام في منطقة كولو بالولاية.
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وقال رئيس وزراء الولاية إن الإدارة حددت المخاطر وأخلت مبنى تجاريا قبل يومين.
وأسفرت الانهيارات الأرضية في هيماتشال براديش عن مقتل أكثر من 50 شخصا في وقت سابق من الشهر الجاري وتسوية منازل بالأرض وتقطع السبل بحافلات وسيارات على حافة منحدرات بعد انهيار طرق.
وتسببت الأمطار الغزيرة غير المعتادة وذوبان الكتل الجليدية في حدوث فيضانات مميتة في جبال الهند وباكستان ونيبال المجاورتين خلال السنوات القليلة الماضية، وعزى مسؤولون حكوميون ذلك بشكل كبير إلى تغير المناخ.
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