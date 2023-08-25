اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
تعبيرية عن الشيخوخة - آيستوك
تعبيرية

جنين عمره 40 عاما.. آلام في بطن ثمانينية تكشف المفاجأة!

يعتقد الأطباء أن الجنين قد تكلس، في حدث نادر للغاية يسمى "الجنين المتحجر أو المتكلس"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

"اللي يعيش ياما يشوف".. ينطبق هذا المثل على واقعة شهدتها المكسيك وبطلتها كانت امرأة ثمانينية!

فقد أدهشت السيدة-التي تبلغ من العمر 84 عاما من دورانجو بالمكسيك- المسعفين عندما اكتشفوا أن آلام البطن التي تشكو منها لم تكن إلا جنينا محنطا في رحمها منذ ما يزيد عن 4 عقود.

مادة اعلانية
من صور الأشعة للسيدة الثمانينية (نقلا عن صحيفة ديلي ستار)
من صور الأشعة للسيدة الثمانينية (نقلا عن صحيفة ديلي ستار)

وبحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ستار" Daily Star البريطانية، فإن المرأة ذهبت إلى عيادة الصحة العامة بسبب آلام مبرحة في بطنها، وبالفحص وجدوا أنها تحمل جنينا لم يكتب له أن يولد منذ 40 عاما.

ويعتقد الأطباء أن الجنين قد تكلس، في حدث نادر للغاية يسمى "الجنين المتحجر أو المتكلس".

شيرين مفاجأة حفل "ليلة الدموع".. وتوجه رسالة خاصة لأنغام ثقافة وفن شيرين مفاجأة حفل "ليلة الدموع".. وتوجه رسالة خاصة لأنغام

وعادة تنشأ الظروف المفجعة لهذه الحالة النادرة عندما يموت الجنين أثناء الحمل في البطن، ويكون كبيرا جدا بحيث لا يمكن للجسم امتصاصه، فيتكلس من الخارج كجزء من تفاعل جسم غريب، مما يحمي جسم الأم من الأنسجة الميتة للجنين ويقيها من العدوى.

ويعتقد المسعفون أن الطفل مات وتحنط في الأسبوع الأربعين من الحمل، بعد أن توقف عن النمو بشكل طبيعي. وأضافت التقارير أنه من غير المرجح أن تكون الأم قد تلقت الرعاية المناسبة في أثناء الحمل قبل حوالي 40 عاما.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
اتساع رقعة حرائق الغابات وألسنة اللهب تقترب من أثينا اتساع رقعة حرائق الغابات وألسنة اللهب تقترب من أثينا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط