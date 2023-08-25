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وفاة نجم المصارعة براي وايت
نجم المصارعة وبطل WWE براي وايت

صدمة لمحبي WWE.. وفاة نجم المصارعة براي وايت عن 36 عاما

الإعلام: آخر ظهور لروتوندا كان في فبراير الماضي.. كان يعاني من "مرض يهدد حياته"، ولم يحصل على إذن للعودة إلى الحلبة

العربية.نت
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خبر صادم تلقاه محبوا الـWWE، اليوم الجمعة، حيث توفي نجم المصارعة وبطل WWE براي وايت، في وقت مبكر من اليوم، عن عمر يناهز 36 عاما، بعد أن أمضى عدة أشهر بعيدا عن الحلبة.

وقد تم الإعلان عن وفاة المصارع الشهير، الذي يعتبر واحدا من أكثر العقول إبداعا في مصارعة المحترفين، من قبل المصارع الأميركي تريبل إتش.

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وقال على حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تلقيت للتو مكالمة هاتفية من عضو WWE مايك روتوندا، الذي أبلغني بالخبر المأساوي الذي يفيد بوفاة ويندهام روتوندا - المعروف أيضا باسم براي وايت - بشكل غير متوقع في وقت سابق من اليوم".

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من جهتها، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن آخر ظهور لروتوندا كان في فبراير الماضي، مشيرة إلى أنه كان يعاني من "مرض يهدد حياته"، ولم يحصل على إذن للعودة إلى الحلبة.

وأبرزت أن براي وايت أصيب بنوبة قلبية، نتيجة لمشاكل قلبية أخرى ناجمة عن فيروس كورونا.

وانضم براي وايت إلى WWE في عام 2009، وفاز بخمس بطولات عالمية طوال مسيرته المهنية.

نجم المصارعة وبطل WWE براي وايت
نجم المصارعة وبطل WWE براي وايت
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