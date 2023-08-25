صدمة لمحبي WWE.. وفاة نجم المصارعة براي وايت عن 36 عاما

خبر صادم تلقاه محبوا الـWWE، اليوم الجمعة، حيث توفي نجم المصارعة وبطل WWE براي وايت، في وقت مبكر من اليوم، عن عمر يناهز 36 عاما، بعد أن أمضى عدة أشهر بعيدا عن الحلبة.

وقد تم الإعلان عن وفاة المصارع الشهير، الذي يعتبر واحدا من أكثر العقول إبداعا في مصارعة المحترفين، من قبل المصارع الأميركي تريبل إتش.

Just received a call from WWE Hall of Famer Mike Rotunda who informed us of the tragic news that our WWE family member for life Windham Rotunda - also known as Bray Wyatt - unexpectedly passed earlier today. Our thoughts are with his family and we ask that everyone respect their… — Triple H (@TripleH) August 24, 2023

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وقال على حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تلقيت للتو مكالمة هاتفية من عضو WWE مايك روتوندا، الذي أبلغني بالخبر المأساوي الذي يفيد بوفاة ويندهام روتوندا - المعروف أيضا باسم براي وايت - بشكل غير متوقع في وقت سابق من اليوم".

من جهتها، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن آخر ظهور لروتوندا كان في فبراير الماضي، مشيرة إلى أنه كان يعاني من "مرض يهدد حياته"، ولم يحصل على إذن للعودة إلى الحلبة.

وأبرزت أن براي وايت أصيب بنوبة قلبية، نتيجة لمشاكل قلبية أخرى ناجمة عن فيروس كورونا.

وانضم براي وايت إلى WWE في عام 2009، وفاز بخمس بطولات عالمية طوال مسيرته المهنية.