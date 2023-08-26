تركيا تحاول السيطرة على حرائق الغابات.. وحيوانات تدفن نفسها هرباً من النيران!

تحاول السلطات التركية السيطرة على حرائق عدّة اندلعت في مناطق متفرقة من غابات البلاد منذ أيام، لكنها حتى الآن لم تتمكن من إطفاء النيران سوى في ثلاث مناطق هي "إسكي شهير" و"أضنة" و"جانا كالي" الواقعة في شمال غربي تركيا على الساحل الجنوبي من الدردنيل، والتي شهدت حريقاً ضخماً دام لنحو يومين.

وأعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي اليوم أن السلطات تمكّنت أخيراً من السيطرة على حرائق الغابات في جانا كالي بعد 48 ساعة من اندلاعها، لافتاً إلى أن "3 آلاف و174 شخصاً من فرق الإطفاء شاركوا في إخماد النيران بواسطة 790 مركبة و38 طائرة هليكوبتر و10 طائرات مسيّرة".

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ورغم إعلان الوزير التركي ظهر اليوم السبت، أشارت مصادر تركية لـ"العربية.نت" أن "سيطرة فرق الإنقاذ على النيران في جانا كالي لا تعني أن المنطقة لم تعد مهددة بحرائق جديدة لاسيما وأنها امتدت لمساحاتٍ شاسعة على مدى اليومين الماضيين".

Yorulduk ama yıkılmadık.



Çanakkale'de çıkan orman yangınları için tüm gönüllü arkadaşlarımızla birlikte ellerimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık.

Şükürler olsun #yangin kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına devam ediliyor. @OGMgovtr #Canakkaleyaniyor… pic.twitter.com/91zEKSyK2W — Ercan BAŞ (@ercan_bas29) August 26, 2023

وحريق جانا كالي كان الأضخم هذا العام من بين الحرائق التي شهدتها تركيا في مناطق متفرقة من غابات البلاد.

ولم يعلن الوزير التركي عن حصيلة الخسائر المادية الناجمة عن الحرائق الحالية رغم أن النيران التهمت آليات زراعية في المنطقة، كما أنه لم يكشف إذا ما كان هناك خسائر بشرية جراء اندلاع هذه النيران في الغابات ووصولها لاحقاً لمناطق سكنية وزراعية.



سلحفاة احترقت من النيران - أرشيفية رويترز سلحفاة احترقت من النيران - أرشيفية رويترز

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، تضرر الحيوانات في الغابات جراء الحرائق الضخمة.

وعثرت فرق الإنقاذ على حيوانات دفنت نفسها أرضاً هرباً من النيران، وفق ما أفادت وسائل إعلامٍ تركية محلّية.

وكشفت وسائل الإعلام أن حيوانات كالسلاحف والقنافذ حاولت إنقاذ نفسها من خلال الاختباء تحت الأرض.

كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لرجال الإطفاء بعد إنقاذهم لكلب حاصرته النيران.

وبالتزامن مع ذلك، تحاول فرق البحث والإنقاذ المعنية بالحيوانات، البحث عن حيوانات مختبئة بعد السيطرة على النيران في غابات جانا كالي، حيث نجحت بالفعل في إنقاذ عدد منها.

وتعد مهمة البحث عن الحيوانات وإنقاذها "صعبة للغاية" بحسب ما وصف موظفون يعملون في هذا المجال لوسائل إعلام محلّية خاصة مع اتساع رقعة الحرائق.

وتحوّلت الحرائق التي تواجهها تركيا لموضع جدل بين التحالف الحاكم الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" والأحزاب المعارضة في البلاد بعد اتهام الأخيرة للتحالف بعدم الاستعداد للكوارث الطبيعية كالحرائق والزلازل.