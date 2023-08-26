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مهاجم النصر، السنغالي ساديو ماني يصافح لاعب نادي الفتح قاسم لاجامي

شاهد رد فعل ماني عند مصافحة لاعبي الفتح.. تفاجأ بتوأم لاجامي

وبدا ماني مستغربا وتوقف لبرهة قبل أن يواصل مصافحة باقي لاعبي الفتح

العربية.نت
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اندهش مهاجم النصر، السنغالي ساديو ماني بالشبه الكبير بين زميله علي لاجامي وشقيقه في نادي الفتح قاسم لاجامي، وذلك قبل انطلاق مباراة الفريقين اليوم الجمعة في الدوري السعودي.

وعندما كان لاعبو النصر يصافحون لاعبي الفتح قبل بداية المباراة رأى ماني مدافع الفتح، قاسم لاجامي.

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وبدا ماني مستغربا وتوقف لبرهة قبل أن يواصل مصافحة باقي لاعبي الفتح.

ولم يشارك مدافع النصر، علي لاجامي في اللقاء بداعي الإصابة.

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