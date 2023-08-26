شاهد رد فعل ماني عند مصافحة لاعبي الفتح.. تفاجأ بتوأم لاجامي
وبدا ماني مستغربا وتوقف لبرهة قبل أن يواصل مصافحة باقي لاعبي الفتح
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اندهش مهاجم النصر، السنغالي ساديو ماني بالشبه الكبير بين زميله علي لاجامي وشقيقه في نادي الفتح قاسم لاجامي، وذلك قبل انطلاق مباراة الفريقين اليوم الجمعة في الدوري السعودي.
رد فعل السنغالي ساديو ماني بعد رؤية قاسم لاجامي لاعب الفتح توأم علي لاجامي زميله في النصر#العربية_رياضة pic.twitter.com/Dkb43dkynR— العربية - في المرمى (@FilMarma) August 25, 2023
وعندما كان لاعبو النصر يصافحون لاعبي الفتح قبل بداية المباراة رأى ماني مدافع الفتح، قاسم لاجامي.
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وبدا ماني مستغربا وتوقف لبرهة قبل أن يواصل مصافحة باقي لاعبي الفتح.
ولم يشارك مدافع النصر، علي لاجامي في اللقاء بداعي الإصابة.
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