ولادة نادرة.. فيديو لحيوان "بوما ألبينو" المهدد بالانقراض

ابتهج عمال وزوار حديقة حيوان توماس بيلت في جويغالبا، كوستاريكا، بولادة حيوان "بوما ألبينو" نادر والذي يعتبر من الأنواع المهددة بالانقراض.

وكشفت حديقة الحيوانات في نيكاراغوا، أن حيوان بوما ألبينو ولد قبل شهر حيث لا يزال محميا من أنظار الزوار.

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وصرح كارلوس مولينا، الطبيب البيطري في حديقة حيوان توماس بيلت في جويغالبا، "إننا نتخذ جميع الإجراءات. للتأكد من أنه في أفضل حالة صحية ممكنة إلى جانب والدته".

وأردف: "إنه بصحة جيدة، وفي حالة بدنية جيدة". عند الولادة، يكون فروه بني فاتح أو محمر مع بقع سوداء. الطفرة الجينية المسببة للتصبغ الأبيض نادرة في الأنواع الحيوانية، وخاصة بوما.

وأفصح كارلوس مولينا قائلا: "نحن سعداء بذلك، لأنه لا يحدث كثيرًا". يعد أسد الجبال ثاني أكبر السنوريات في الأميركتين بعد اليغور، والرابع في العالم بعد النمر والأسد.

ويتحاشى حراس حديقة الحيوان لمس بوما الصغير، الذي يكبر مع أمه في كهف داخل حظيرة مسيجة. ويأملون أن يتمكن خلال شهرين من الحصول على الرعاية البيطرية الأولى.