"باربي" روسية تحتفل بالفيلم غير المتاح ببلادها بسبب العقوبات

كانت جامعة الدمى الروسية تاتيانا توزوفا تشعر برغبة جامحة في مشاهدة فيلم "باربي" الذي يحكي قصة دميتها المحببة، وذلك بعد أن جمعت أكثر من 12 ألفاً من هذه الدمى.

وعلى غرار شخصية "باربي" في الفيلم التي تلعب دورها الممثلة مارجوت روبي، تعيش توزوفا في عالم خيالي من الدمى الجميلة وآخر حقيقي تسير فيه الحياة بصورة أقل مثالية.

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وبين هذين العالمين، تفضل توزوفا العالم الخيالي الذي ظهر في الفيلم باسم "باربي لاند".







تاتيانا في عالمها المستوحى من باربي تاتيانا في عالمها المستوحى من باربي تاتيانا في عالمها المستوحى من باربي جزئ من الدمى التي تمتلكها تاتيانا

وقالت توزوفا لوكالة "رويترز": "هذا هو عالمي أيضاً إلى حد ما. أرى في نفسي بعض سمات شخصية الفيلم لأنني أشعر بالحزن أيضاً عندما أعود إلى الواقع الرمادي".

وأضافت: أريد أن يكون كل شيء في العالم الحقيقي مشرقاً وجميلاً وساحراً مثل "باربي لاند". ولكن عندما تعود للعالم الحقيقي، فإنك تفقد الكثير من الأشياء.

وتخضع روسيا لعقوبات غربية بسبب الحرب في أوكرانيا، وهو ما جعلها لا تلحق بركب الدول الأخرى التي تعرض الفيلم. والفيلم غير متاح للتوزيع الرسمي هناك لكن بعض دور السينما تعتزم الالتفاف على هذا الأمر من خلال عرض نسخة رقمية من الفيلم "مجاناً" ضمن تذكرة تشمل فيلماً أقصر باللغة الروسية.

وقدمت توزوفا 300 من دمى باربي التي جمعتها لتظهر في العرض الأول غير الرسمي للفيلم المزمع إقامته في موسكو في التاسع من سبتمبر المقبل.











جزء من الدمى التي تمتلكها تاتيانا تاتيانا في عالمها المستوحى من باربي حاى على شكل باربي في يد تاتيانا تاتيانا في عالمها المستوحى من باربي تاتياني في عالم باربي تاتياني في عالم باربي

وقالت إنها كانت تود مشاهدة الفيلم على شاشة السينما أولاً، لكنها شاهدت على مضض نسخة مقرصنة منه للرد على أسئلة وسائل الإعلام عن رأيها فيه.

وبدأ هوسها بباربي في مرحلة الطفولة. وقالت في مقابلة أجريت معها في شقتها بينما كانت ترتدي ملابس وردية اللون: "أعتقد أن باربي قدوة. شعارها هو: بوسعك أن تكوني أي شيء".

وخلف توزوفا كان هناك جدار كامل تغطية مئات من دمى باربي في صفوف، وجميعها في صناديقها الأصلية للحفاظ على قيمتها.