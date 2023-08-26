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In this photo taken Saturday, June 20, 2020, Grace Twisimire, 25, sits in her once-thriving shop selling clothes and plastic shoes in the capital Kampala, Uganda. The COVID-19 pandemic means that millions of women in Africa and other developing regions could lose years of success in contributing to household incomes, asserting their independence and expanding financial inclusion. (AP Photo/Ronald Kabuubi)
متجر للملابس المستعملة في أوغاندا

"ملابس الموتى".. دولة إفريقية تحظر استيراد هذه السلع

رئيس أوغندا حظر استيراد الملابس المستعملة لأنها تضر بتطوير صناعة المنسوجات المحلية

كمبالا – رويترز
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حظر الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني استيراد الملابس المستعملة إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا قائلاً إن ذلك يضر بتطوير صناعة المنسوجات المحلية وإن الملابس تعود لغربيين موتى.

ومثل معظم البلدان الأفريقية، تستورد أوغندا عادة كميات كبيرة من الملابس المستعملة التي يفضلها بعض المستهلكين لانخفاض تكلفتها.

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لكن المصنعين المحليين يشكون من إغراق السوق بالملابس المستعملة ما يقوض قدرة أوغندا على تحسين قيمة صناعة القطن والمنسوجات.

متجر للملابس المستعملة في اوغاندا
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متجر للملابس المستعملة في اوغاندا
متجر للملابس المستعملة في اوغاندا
متجر للملابس المستعملة في اوغاندا
متجر للملابس المستعملة في اوغاندا
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وقال موسيفيني أمس الجمعة: "إنها ملابس الموتى. عندما يموت شخص من أصحاب البشرة البيضاء، يجمعون ملابسه ويرسلونها إلى أفريقيا".

ووفقاً لمنظمة أوكسفام، وهي مؤسسة خيرية بريطانية، فإن ما لا يقل عن 70% من الملابس التي يتم التبرع بها للجمعيات الخيرية في أوروبا والولايات المتحدة ينتهي بها المطاف في أفريقيا.

وأوغندا منتج كبير للقطن لكن معظم إنتاجها يتم تصديره في صورة منتجات شبه معالجة، وتقدر قيمة صادرات القطن فيما يتراوح بين 26 و27 مليون دولار سنوياً وذلك في العقد المنتهي في 2022، حسبما ذكر البنك المركزي الأوغندي.

وذكر موسيفيني أن الحظر سيشمل أيضاً عدادات الكهرباء والوصلات الكهربائية قائلاً إنه يجب شراؤها من المصانع في أوغندا.

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