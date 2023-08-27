سجن الفاشنيستا الكويتية المتسببة بحادث مروع.. و10 تهم بحقها

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، عن حبس الفاشنيستا المتسببة بحادث مروع فجر الخميس أدى إلى وفاة شخصين، لمدة 10 أيام حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها للمحكمة المختصة.

وذكرت الوزارة في بيانها أنه تم توجيه عدد 10 تهم بحقها هي كالتالي: (القتل الخطأ - الإصابة بالخطأ - قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة - تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة - تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء - قيادة مركبة برعونة - قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول - قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة - التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير - إلحاق ضرر بالممتلكات العامة).

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كما ذكرت أنه تم الإفراج عن مرافق قائد المركبة بعد حبسه (4 أيام) على ذمة التحقيق وفق قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

بيان من وزارة الداخلية

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- حبس المتهمة المتسببة بالحادث (10 ايام) حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق وأحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها للمحكمة المختصة



- توجيه عدد 10 تهم (القتل الخطأ - الإصابة بالخطأ - قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة - تجاوز الحد الأقصى… pic.twitter.com/wII6bgZs5o — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) August 27, 2023

لجنة تحقيق

وأشارت الوزارة إلى تشكيل لجنة تحقيق تختص بالتحقيق في ظروف وملابسات تسجيل القضية رقم 2023/86 المشار إليها وما صاحبها من إجراءات إدارية من القطاعات المختصة باستلام الحادث المروري وقد باشرت أعمالها من يوم السبت الموافق 2023/8/26

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الحادث المروري المأساوي وقع فجر يوم الخميس الموافق 2023/8/24 في تمام الساعة 3:17 صباحاً على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين برفقتهم وقد تم نقلهم للمستشفى ولا يزالوا يتلقون العلاج.

وقيدت الواقعة برقم قضية 2023/86 جنح مرور مخفر عبدالله السالم، وقد باشرت جهة التحقيق فور استلامها إحالة الحادث وفق الإجراءات القانونية والذي تبين أنه حادث تصادم ثنائي ووفاة وإصابة واشتباه بحالة غير طبيعية لقائدة المركبة المتسببة بالحادث ومرافقها حيث كانوا تحت تأثير مواد مسكرة وكذلك تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء وقيادة مركبة بسرعة فوق المعدل المسموح وكذلك القتل بالخطأ والإصابة بالخطأ، وانتهاء تأمين المركبة وقد تم إحالة قائدة المركبة المتسببة بالحادث وكذلك مرافقها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لأخذ العينات وإجراء التحاليل اللازمة وتسليمها لجهة التحقيق بعد إظهار نتائجها، وكذلك تم التحفظ على المركبات لمعاينتها من قبل إدارة هندسة المرور والخبير الفني.

ومنذ الخميس الماضي، تصدر اسم فاشينيستا كويتية، (ف.م)، مواقع التواصل الاجتماعي بعد وقوع حادث مروري أليم في الكويت، نتيجة تجاوزها الإشارة الحمراء، ما أدى إلى تصادم سيارتها بسيارة أخرى ووفاة مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أول ظهور لسيارة مشهورة سناب شات، الكويتية #فاطمة_المؤمن ، التي تسببت

بوفاة شخصين وإصابة آخرين.⁰وأظهر مقطع فيديو، سيارة مشهورة سناب شات، من نوع بنتلي، وقد لحقت بها أضرار كبيرة من المقدمة بسبب الحادث.

الجدير بالذكر، أن الشرطة… pic.twitter.com/SvI31CuO4l — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) August 25, 2023

فيديو صادم

وانتشر فيديو صادم على منصات التواصل الاجتماعي يُظهر حادثا مروريا وقع بسيارة بنتلي، تقودها الفاشينيستا فاطمة المؤمن في الكويت، وقد أثار هذا الحادث غضب الشارع الكويتي، مطالبين بأخذ الإجراءات اللازمة بحقها.

وذكرت معلومات أن الفاشينيستا كانت تقود بسرعة 140 كم/ساعة، وتجاوزها للإشارة الحمراء في تقاطع السور مع الملك فهد.

يشار إلى أن فاطمة عصام حمد المؤمن هي خبيرة تجميل، ومدونة أزياء كويتية وتبلغ من العمر 30 عاماً وبدأت في عالم الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2014.