رئيس كوريا الجنوبية يأكل السمك.. رغم القلق من فوكوشيما

في مسعى لتهدئة مخاوف الكوريين بشأن سلامة منتجات الأسماك المحلية، بعدما بدأت اليابان في تصريف مياه مشعة معالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية، ظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يتناول المأكولات البحرية على الغداء.

وتناول يون المأكولات البحرية على الغداء خلال الاجتماع الأسبوعي مع رئيس الوزراء هان ديوك-سو، وقال المكتب الرئاسي إن المطعم يقدم السمك النيئ في قائمة وجبات الغداء للموظفين.

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كما ذكر في بيان اليوم الاثنين أنه "قرر تقديم المنتجات البحرية الكورية على قائمة طعام الغداء في المطعم كل يوم لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم الاثنين، معربا عن أمله في أن يستهلك الشعب منتجات البلاد البحرية الآمنة من دون أن يساورهم أي قلق".

وبدأت اليابان في تصريف المياه من المحطة المعطوبة إلى المحيط الهادي يوم الخميس، مما فجر احتجاجات في اليابان والدول المجاورة.

وأثار ذلك على وجه الخصوص مخاوف المستهلكين الصينيين إذ أعلنت بكين حظرا شاملا على جميع المنتجات البحرية الواردة من اليابان، فيما أكدت الحكومة في كوريا الجنوبية أنها لم تجد أي مشكلة علمية أو تقنية نتجت عن تصريف المياه، وبالرغم من ذلك يتزايد القلق بشأن المأكولات البحرية وتلوث المحيط.