على خطى صلاح ومحرز.. الأردني التعمري يتألق بالدوري الفرنسي

تصدر اللاعب الأردني موسى التعمري المحترف في نادي مونبلييه الفرنسي حديث مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الرياضية العالمية، بعد تألقه البارز في الدوري وإحرازه 3 أهداف في 3 مباريات.

ونشرت صحيفة "ليكيب" ذائعة الصيت في فرنسا تقريرا عرفت خلاله اللاعب ووصفته بـ "ميسي الأردن".

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والد التعمري

وقال محمد التعمري، والد موسى إن الأداء الذي يقدمه نجله في الدوري الفرنسي، يعد مفخرة للشعب الأردني.

وأضاف التعمري في تصريحات إعلامية: "شيء مميز أن يكون نجلي يلعب ضمن الدوريات الخمسة الكبرى في العالم، وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأحسن".

في قائمة الهدافين

الأردني التعمري خطف الأضواء خلال لقاء ناديه مع نادي ليون واستطاع من إحراز هدفين، كما تألق أمام فريق ريمس عندما سجل هدفا عالميا، حيث جاء الهدف في الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول، بعد أن راوغ لاعبي الفريق المنافس ثمّ سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

التعمري في المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الفرنسي، واستطاع لفت الأنظار هناك لتطلق عليه الصفحة الرسمي للدوري الفرنسي لقب "ابن الأجاويد".

ونشرت صفحة الدوري الفرنسي عبر منصة "إكس" منشور لها قالت فيه: "ابن الأجاويد.. النشمي موسى التعمري يصل لهدفه الثالث بقميص مونبلييه هذا الموسم حتى الآن".

كما كشفت عن أرقام مميزة للتعمري قائلة: "إن التعمري سدد 13 تسديدة بعد مراوغة كللهم بـ3 أهداف".

وأضافت أنه يسبقه فقط بهذه الأرقام في الدوريات الأوروبية الكبرى اللاعبين مبابي ورودريجو.

أما محليا، فقد تفاعل الأردنيون على نطاق واسع مع هدف التعمري الذي سجله في المباراة الأخيرة مشيدين بالأداء المتميز له حتى الآن ضمن مشواره في الدوري الفرنسي.

ويأتي انضمام التعمري للفريق الذي توج بالدوري الفرنسي عام 2011، في صفقة "غير معلنة القيمة"، قادماً من أود هيفرلي لوفين البلجيكي.

من هو موسى التعمري؟

موسى التعمري من مواليد عام 1997، بدأ مسيرته في نادي شباب الأردن، وتم استدعاؤه من قبل المنتخب الوطني الأول بعد أول 6 مباريات له، وفاز بدرع الاتحاد الأردني لعام 2016، وفي عام 2017، تم إعارته إلى نادي الجزيرة، وشارك في كأس الاتحاد الآسيوي عام 2018 وسجل العديد من الأهداف المهمة لفريقه، وحقق درع الاتحاد الأردني لعام 2018.

وفي 2018، وقع التعمري عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع النادي القبرصي أبويل مقابل 400 ألف يورو، فاز بلقب كأس السوبر القبرصي 2019، والدوري القبرصي 2018 وأصبح معروفًا كواحد من أفضل اللاعبين في قبرص، حيث سجل 12 هدفا وصنع 7 أهداف في الدوري.

وفي عام 2020، انضم التعمري إلى نادي آود هيفرلي لوفين في الدوري البلجيكي الممتاز بعقد مدته ثلاث سنوات، مقابل رسوم انتقال بلغت مليون يورو.