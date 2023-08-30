السلطات الأميركية تحاول إيقاف رحلة استكشافية لحطام تيتانيك
من بين مخاوف الحكومة احتمال الاضطراب في القطع الأثرية وأي بقايا بشرية قد لا تزال موجودة داخل الحطام
تسعى الحكومة الأميركية إلى إيقاف رحلة استكشافية لحطام سفينة تيتانيك من المقرر أن تجرى في مايو العام المقبل من خلال القضاء.
يأتي ذلك عبر تفعيل قانون اتحادي واتفاقية دولية تحمي حطام السفينة.
وتقول الولايات المتحدة إن دخول هيكل تيتانيك أو الاحتكاك المباشر مع الحطام مقيد وفق القانون الفيدرالي واتفاقية عقدت مع بريطانيا.
ومن بين مخاوف الحكومة احتمال الاضطراب في القطع الأثرية وأي بقايا بشرية قد لا تزال موجودة داخل الحطام.
يُذكر أن آخر رحلة استكشافية للسفينة الغارقة تيتانيك انتهت بكارثة منذ أشهر قليلة، وظلت عناوين الكارثة متصدرة الإعلام حول العالم لمدة طويلة.
فقد انفجرت الغواصة تيتان يوم 18 يونيو الماضي، وهي في طريقها لحطام السفينة الغارقة، وقتل على متنها 5 ركاب هم الملياردير البريطاني هيميش هاردينج، 58 عاما، ورجل الأعمال المشهور من أصل باكستاني شاهزاده داود، 48 عاما، وابنه سليمان البالغ من العمر 19 عاما، والاثنان مواطنان بريطانيان، إضافة إلى المستكشف الفرنسي بول هنري نارجوليت، 77 عاما، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوشن جيت إكسبيديشنز" المنظمة للرحلة راش ستوكتن.
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