الفيديو الأخير لأحد ضحايا حادث صدم الفاشينستا الكويتية المريع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قالوا إنه الأخير للشاب وليد المطيري أحد المتوفين في حادث صدم الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن لسيارة كان يستقلها رفقة آخرين.

ويظهر المقطع المطيري، الذي توفي مساء يوم الأربعاء، وهو يرتدي سترة سوداء كتب عليها عبارات إنجليزية، واعتمر قبعة إلى جانب سيارة سوداء اللون، وبدا وهو يتحدث إلى شخص لا يظهر في الكادر.

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كلنا مؤمنين بقضاء الله وقدره ومن لا يشكر الناس..لايشكر الله والشكر لمن قام بواجب تقديم العزاء بفقيدنا (ابن اختي) وليد جاسم محمد المطيري ورفاقه رحمهم الله جميعاً سواء من داخل الكويت أو خارجها ونطلب من الله الشفاء التام لرفيقهم الرابع الذي يرقد حالياً بالعناية المركزة وحتى لا… pic.twitter.com/Xz4seDamSu — الإعلامي فهد السلامه (@F_Alsalama) August 26, 2023

وتسببت المؤمن بحادث مروري أليم في الكويت، نتيجة تجاوزها الإشارة الحمراء، ما أدى إلى تصادم سيارتها بسيارة أخرى، ووفاة 3 أفراد كانوا على متنها هم "وليد جاسم محمد المطيري" و"يوسف بدر الكعمي" ولم يكشف عن اسم الضحية الثالثة.

وأخضعت الشرطة المؤمن لتحليل دم، ليتبين أنها كانت تحت تأثير المخدرات والكحول خلال قيادتها السيارة.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنه تقرر "حبس المتهمة 10 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، وإحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها على المحكمة المختصة، وإخلاء سبيل مرافق قائد المركبة". فيما رفضت النيابة العامة طلب الكفالة.

وتم توجيه 10 تهم للمؤمن هي "القتل الخطأ، والإصابة بالخطأ، وقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وقيادة مركبة برعونة، وقيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول، وقيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة، والتسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير، وإلحاق ضرر بالممتلكات العامة".