شاهد ثورا هائجا يفتك بامرأة.. انشغلت عن "العالم" بهاتفها
لم تدرِ ما يحصل حولها رغم هلع الناس وفرارهم
انتشر مقطع فيديو لثور هائج كاد يقتل امرأة انشغلت بهاتفها.
وتُظهر اللقطات حدثًا مروعًا، حيث هاجم ثور امرأة كانت مشتتة للغاية بهاتفها الخلوي، لدرجة أنها كادت تقتل في هذه العملية.
Women goes to a bull run , and it's distracted by her phone watch what happens next #spain #bullrun #bull #cellphone #corridadetoros #fyp #funny #comedy #paratupagina #streamys pic.twitter.com/xvyKMVHrdM— Otis Gates (@VCKC_NFT) August 28, 2023
كان المشهد فوضويًا، حيث كان الناس يركضون في كل الاتجاهات، محاولين الهروب من طريق الثور.
وفي خضم الهرج والمرج، ظلت إحدى النساء، منهمكة في هاتفها، غافلة عن الخطر الوشيك. لاحظ الثور وجود هدف سهل، فهاجمها بكل قوته.
وتمكن الفتيان المتواجدون في المكان بعد محاولات عدة من تشتيت انتباه الثور إنقاذ حياة الفتاة، وتم نقلها إلى المستشفى للمعالجة من جروح وكسور أصيبت بها.
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