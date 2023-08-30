ما زلت تتمتع بعيون النسر؟ اعثر على السلحفاة خلال 5 ثوان فقط..

حان الوقت عزيزي القارئ لأخذ فسحة قصيرة من الوقت وتخصيصها لحل وهم بصري بغرض تنشيط ذهنك.

والوهم البصري الذي اخترناه اليوم، نقلاً عن موقع "جاغران جوش" Jagran Josh، يكشف عما تتمتع به من قوة ملاحظة وما إذا كنت ما زلت تتمتع بحدة عيون النسر مثل الماضي. فيجب أن تتمتع ببصر حاد حتى تتمكن من رؤية السلحفاة الموجودة في هذه الصورة.. والتحدي هو أن تجد السلحفاة خلال 5 ثوان فقط.

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تُظهر هذه الصورة لافتة خشبية في منتصف طريق ترابي في الغابة. الطريق محاط بالأشجار، وهناك بعض الأوراق المجففة على الأرض. وهناك سلحفاة بالأرض قد يكون من الصعب اكتشافها، إلا لمن يتمتعون بنظر حاد.

والآن افحص الصورة بعناية ومن كل الزوايا وسنبدأ العد التنازلي..

5.. 4.. 3.. 2.. 1..

انتهى الوقت المحدد، ويمكنك اكتشاف الإجابة من الصورة أدناه.

والآن أخبرنا عزيزي القارئ إذا استطعت حل هذا اللغز خلال 5 ثوان.. أم أنك لم تستطع؟