شاهد ميسي ينفجر غضباً بوجه علي مختار.. ويرفض إعطاء قميصه

خلال الساعات الماضية انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي، غاضباً بعد التعادل مع ناشفيل خلال مواجهة الفريقين في الدوري الأميركي، حيث فشل في الإسهام بأي هدف لأول مرة مع إنتر ميامي.

وأظهر المقطع المتداول ميسي غاضباً على مدافع ناشفيل، جاك ماهر، بعد تدخل من الأخير عليه داخل منطقة الجزاء.

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كما وثق فيديو ثانٍ رفض ميسي طلب لاعب ناشفيل، علي مختار، منحه قميصه بعد نهاية المباراة.

يشار إلى أن لاعبي الفريقين فشلوا في استغلال أي من الفرص المتاحة لتنتهي المباراة بينهما على التعادل السلبي على ملعب درايف بينك استاديوم في المجموعة الشرقية بالدوري الأميركي.

11 هدفاً بأول 9 مباريات

وأحرز ميسي 11 هدفاً في أول 9 مباريات مع إنتر ميامي.

فيما جاءت بقية الأهداف بكأس الدوريات حيث منح ميسي فريقه اللقب بالفوز 10/9 بضربات الترجيح على ناشفيل في النهائي بعد التعادل 1/1.

الجدير بالذكر أن إنتر ميامي يبقى في المركز قبل الأخير بترتيب القسم الشرقي بفارق 10 نقاط عن ملحق الصعود لأدوار خروج المغلوب قبل 10 مباريات بالدور التمهيدي.