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الطبيبة الأسترالية الاختصاصية في نمط الحياة سارة راف

فيديو سحري جرّبه الآن.. احفظ معلوماتك بـ4 خطوات فقط!

دبي - العربية.نت
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هل أنت ممن يعانون من بطء التلقي والحفظ، إليك طريقة عبقرية من 4 خطوات كفيلة بجعلك تحفظ معلومة على الفور.

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فقد نشرت الطبيبة الأسترالية الاختصاصية في نمط الحياة سارة راف، فيديو عبر حسابها في "تيك توك" تشرح فكرتها، واعدة بنتائج ممتازة بعد التجربة.

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4 خطوات سحرية

وأوضحت أن كل ما عليك فعله، هو أن تبدأ بقراءة المادة الموجودة في رأسك كخطوة أولى، ثم قراءتها مرة أخرى بصوت عالٍ، ثم أغلق عينيك لبرهة وأعد تلك المعلومة، أما الخطوة الأخيرة فاكتبها أمامك على ورقة.

وكشفت الخبيرة عن أن دراستها اختراق المضمون الشائع لحفظ أي شيء على الفور، في حين أصرّ المعجبون على نجاحه.

كذلك أكد العديد من المستخدمين أنهم حققوا نجاحا في استراتيجية الخطوات الأربع، وقال أحدهم: "عادةً ما أفعل ذلك... واسمحوا لي أن أخبركم جميعًا... إنه فعّال".

كما أشار آخر قائلاً: "أفعل هذا طوال الوقت.. اجتزت جميع اختباراتي".

2.1 مليون مشاهدة و400 تعليق

يشار إلى أن سارة راف، طبيبة واختصاصية في نمط الحياة، ولديها أكثر من 1.9 مليون متابع على حسابها في "تيك توك"، حيث تشارك نصائح دراساتها وأبحاثها.

وقال خبير الدراسة إنه يجب أن تبدأ بقراءة المادة الموجودة في رأسك ثم قراءتها مرة أخرى بصوت عالٍ، وهو ما قد يكون من عادات الدراسة الطبيعية لدى بعض الأشخاص.

إلى ذلك، تمت مشاهدة مقطع الفيديو الذي مدته 15 ثانية لخبيرة الدراسة أكثر من 2.1 مليون مرة وتلقى ما يقرب من 400 تعليق.

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