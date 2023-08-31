قتلته رصاصة ليلة زفافه.. فيديو مؤثر لخطيبة عريس الأردن

ما زالت قضية مقتل العريس الأردني حمزة الفناطسة عن طريق رصاصة خرجت عن طريق الخطأ في محافظة معان جنوبي الأردن، تتصدر الرأي العام الأردني، وأبرز تطوراتها فيديو نشرته عروسه سمر عبر صفحتها على "إنستغرام" توثق فيه لحظة إخراج أثاث منزلها الجديد من منزل ذويها والذي يعرف باسم "جهاز العروس".

وعلى أنغام أغنية "يمة ويا يمة شديلي مخداتي وطلعت من الدار وما ودعت حياتي"، نشرت العروس المكلومة فيديو توثق لحظة إخراج أهلها للأثاث الذي جهزته خلال فترة الخطوبة لنقله إلى منزلها الجديد الذي كان من المفترض أن تسكنه مع خطيبها الراحل حمزة، إلا أن رصاصة الفرح المزعومة سكنت في قلبه قبل أن يسكن بيته.

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وتعرف عادة "جهاز العروس" بأنه الفرش والملابس ولوازم المطبخ والأثاث الذي يجلبه أهل العروس إلى ابنتهم، ليتم إخراجه يوم الزفاف إلى منزل العروس الجديد.

عيار ناري قلب الموازين

الدكتورة آيات الرواد التي تقطن في نفس محافظة العريس والعروس نشرت فيديو العروس وقالت: "عيار ناري يحول موازين الفرح إلى ترح، ومن حمام عريس إلى غسيل ميت، ومن زفة عريس على مسير جنازة".

وأضافت الدكتورة الرواد تقول: "جبر الله قلب أمه المكلوم، بعد فقدان زوجها وأولادها أطفال، وما إن استقرت دموعها حتى تفقد بكرها قبل سنوات إلى أن آتى اليوم الذي كانت تجزم به رفع راية الفرح، وسدل ستائر البهجة والسرور".

كما ختمت تقول: "لكن جاهل ومتعنت، فإن العادات والتقاليد السيئة في إطلاق النار خيبت أملها وضيعت كل أحلامها".

تهمتان للقاتل

وأوقف مدعي عام معان، يوم الأربعاء، مطلق العيارات النارية التي أودت بحياة عريس معان خلال حفل زفافه، عندما أصيب برصاصة نافذة أودت بحياته.

كما وجه المدعي العام تهمتي القتل القصد وإطلاق أعيرة نارية دون داع، مقررا توقيف مطلق العيارات النارية 15 يوما قابلة للتجديد.

وأنهت اللجنة الطبية الشرعية في مركز الطب الشرعي إقليم الجنوب من تشريح جثة الشاب حمزة، حيث تبين إصابة الجثة بمقذوف ناري واحد نافذ اخترق القلب والرئتين.

وتبين أن سبب الوفاة هو الصدمة الدموية الناتجة عن اختراق المقذوف الناري الذي أصاب المتوفى إصابة من الأعلى مخترقا الكتف وجدار تجويف الصدر من اليمين وأثناء مساره أدى إلى تهتك القلب والرئتين.

وكان العريس المتوفى أصيب بالمقذوف الناري خلال حفل زفافه الذي أقيم له، وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من حفل حناء للعريس المتوفى مبتهجا في الحفل وسط عائلته وأهله وأصدقائه.