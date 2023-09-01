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نجوا من الموت مرتين وعثرا على جثة.. مغربيان يتحديان أعلى قمم العالم!

المغرب - جواد الأطلس 
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استطاع مغامران مغربيان تحقيق إنجاز جديد باسم المغرب في عالم تسلق الجبال الصعبة عالميا، بعدما نجحا في تسلق أعلى قمة تفصل بين الصين وباكستان، والنجاة من الموت مرتين بسبب انجرافين ثلجيين خلال رحلة الصعود.

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وكان المغامران قد حاولا تسلق جبل K2 الشاهق، على الحدود الباكستانية الصينية، على ارتفاع يصل إلى 8611 مترا. والذي يعد ثاني أعلى جبل في العالم من بين 14 قمة جبلية صعبة الانحدار، موزعة بين سلسلتي الهيمالايا والكاراكوم، شديدة الانحدار.

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وفي حديث لـ"العربية.نت"، كشف إبراهيم بنونة، أحد المتسلقين المغربيين، أن رحلة الصعود إلى القمة أخذت منهما قرابة شهرين، سبقتها أكثر من 3 أشهر من التمارين المكثفة اليومية غير المسبوقة في مشوارهما الرياضي.

جثة متجمدة

كذلك كشف المغامر أن عملية الصعود زادت صعوبتها مع اقترابهم من قمة جبل K2 الشاهق، حيث ارتفع مستوى الخوف من الفشل، بعدما صادفا جثة متجمدة لمتسلق أفغاني في نقطة ارتفاع 7300 متر، لا تزال في مكانها منذ السنة الماضية.

وبجرعة كبيرة من الصبر، قام المغامران المغربيان بتسلق التفافي لتجاوز صعوبة الانحدار، تفاديا لفشل التحدي الأول على سلسلة جبال الهيمالايا، وأعلنا من هناك خوض تحدٍّ جديد أكبر يهدف إلى تحطيم الرقم القياسي العالمي الذي سجلته المتسلقة النرويجية كريستي أريلا، وهو تسلق 14 قمة جبلية بين الهيمالايا والكاراكوم ذات ارتفاع أعلى من 8000 متر، في أقل من 3 أشهر ويوم واحد.

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