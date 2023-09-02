المستشار الألماني يصاب بجروح في وجهه خلال ممارسة الرياضة

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أصيب المستشار الألماني أولاف شولتس في وجهه بعدما سقط خلال ممارسة رياضة الهرولة السبت، ما دفعه إلى إلغاء ارتباطاته على ما أعلنت ناطقة باسم الحكومة.
"رياضة الهرولة"
وأضافت المتحدثة في تصريح لوكالة فرانس برس "سقط خلال ممارسة رياضة الهرولة ويعاني من رضوض في الوجه. للأسف اضطر لإلغاء مواعيده" المقررة خلال النهار.
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اجتماعات سياسية
وكان يفترض أن يشارك شولتس في اجتماعات سياسية دعما لمرشحي حزبه الاشتراكي الديمقراطي تحضيرا للانتخابات الإقليمية المقررة في مقاطعة هيسن الشهر المقبل.
وغالبا ما يمارس أولاف شولتس رياضة الهرولة وهو يقبل على ذلك منذ سنوات.
"جدول الأحد لن يتأثر"
وقال قبل سنوات قليلة خلال مقابلة صحافية "أمارس الهرولة مرتين او ثلاث مرات في الأسبوع والسبت أكرس ساعة ونصف ساعة لذلك".
ولن يتأثر جدول أعماله للأسبوع المقبل بحادث الأحد.
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